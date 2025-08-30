https://sputnik-georgia.ru/20250830/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--dannye-za-iyul-294712725.html

Экономика Грузии продолжает расти – данные за июль

Значительный вклад в рост экономики страны в июле 2025 года внесли сферы транспорта и складирования, информации и коммуникации

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2025 года составил 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель роста ВВП в январе-июле 2025 года составил 8%. Снижение зафиксировано в секторах промышленности и строительства. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Что выросло и на сколько По данным за январь-июль 2025 года, экспорт снизился на 10,8%, а импорт – на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В июле в стране было зарегистрировано около 6,2 тысячи новых предприятий, на 3,2% меньше, чем в июле прошлого года. По информации Тодрадзе, рост сектора транспорта и складирования в основном связан с ростом объема предприятий по складированию и объема воздушных грузовых и пассажирских перевозок. Рост сектора информации и коммуникаций связан с разработкой компьютерных программ, а также с предоставлением консультаций, А вот рост в сфере искусства, развлечений и отдыха в июле 2025 года связан с различными культурными мероприятиями в Грузии и ростом бронирований отелей. Что касается снижения в сфере обрабатывающей промышленности, то оно в основном было связано со снижением объема производства металлургической промышленности, также снижен и объем производства одежды. Снижение же роста в секторе строительства связано со снижением объема гражданского строительства, в частности с меньшим объемом строительства мостов и трасс по сравнению с июлем 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

