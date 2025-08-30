https://sputnik-georgia.ru/20250830/gruziya-za-sem-mesyatsev-na-chetvert-sokratila-eksport-vina-v-rossiyu-294713127.html

Грузия за семь месяцев на четверть сократила экспорт вина в Россию

Грузия за семь месяцев на четверть сократила экспорт вина в Россию

За январь-июль российские компании ввезли вина из Грузии на 89,6 миллиона долларов 30.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Россия за первые семь месяцев текущего года сократила ввоз грузинского вина на четверть, до минимума с 2022 года, следует из анализа данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Так, за январь-июль российские компании ввезли вина из Грузии лишь на 89,6 миллиона долларов против 121,5 миллиона за аналогичный период прошлого года. Такое значение стало минимальным для этого периода, начиная с 2022 года, когда импорт составил 72,2 миллиона долларов. Доля России в грузинском экспорте сократилась за семь месяцев до 61,6% с 69,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом в целом поставки вина из Грузии за рубеж уменьшились за этот период на 16,7%, составив 145,4 миллиона долларов. Экспорт поддержал рост поставок у других импортеров. Например, Польша увеличила импорт на 11,2%, до 10,1 миллиона долларов, Китай – на четверть, до 6,1 миллиона долларов, Беларусь – на пятую часть, до 5,1 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

