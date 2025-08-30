https://sputnik-georgia.ru/20250830/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-30-avgusta-2025-294711004.html

Какой сегодня церковный праздник: 30 августа 2025

Какой сегодня церковный праздник: 30 августа 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 30 августа отмечают день памяти святых Мирона, Фирса, Левкия, Короната, Патрокла, Павла, Иулиании, Стратоана, Филиппа... 30.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-30T01:01+0400

2025-08-30T01:01+0400

2025-08-30T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268515329_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_cd0ddd79d93e53161189f86cb37db018.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Мирон пресвитерПо церковному календарю 30 августа поминают мученика Мирона, пострадавшего при императоре Декии (249-251).Мирон был пресвитером в Ахаии (Греция). Он был кротким и милостивым к людям, но в то же время мужественно защищал свою паству.Однажды, когда он совершал Богослужение в праздник Рождества Христова, в храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить молящихся и подвергнуть их пыткам. Пресвитер стал горячо заступаться за паству, обвиняя правителя в жестокости.За это святого предали жестоким пыткам. Когда истязания не смогли заставить пресвитера отказаться от веры в Христа, мученику отрубили голову. Произошло это в 250 году.Фирс, Левкий и КоронатПо церковному календарю 30 августа поминают мучеников Фирса, Левкия, Короната и других, пострадавших в Кесарии Вифинской и Аполлонии при императоре Декии (249-251).Фирс, приговоренный к жестоким пыткам и истязаниям, Божьим изволением невредимо перенес их и мирно скончался. Левкию, обвинившему правителя Кумврикия в несправедливом преследовании христиан, отрубили голову.ПатроклПо церковному календарю 30 августа поминают мученика Патрокла, пострадавшего при императоре Аврелиане (270-275).Родом будущий святой был из города Трикассины (ныне Труа во Франции). Вел Патрокл благочестивую жизнь – молился, постился, читал Священное Писание, помогал бедным. За это он получил от Господа дар чудотворения.Император, призвав к себе Патрокла, повелел поклониться идолам, обещая за это награды и почести. Исповедник отказался поклониться идолам, и Аврелиан осудил его на смерть.Воины, которые вели Патрокла на казнь, внезапно ослепли, а мученик перешел реку Секвану (ныне Сена) по воде и стал молиться на другом берегу. Когда воины пришли в себя, одна язычница указала им, где находится Патрокл. Воины, переправившись туда, отрубили мученику голову. Произошло это в 275-м.Павел и ИулианияПо церковному календарю 30 августа поминают мучеников Павла и его сестру Иулианию, пострадавших при императоре Аврелиане (270-275).Однажды император приехал в Финикийский город Птолемаиду. Павел, находившийся среди встречавших, осенил себя крестным знамением. Это было замечено. Его схватили и бросили в темницу.На следующий день Павла привели на суд. Он смело и открыто исповедал свою веру, за что был подвергнут жестоким мукам. Иулиания, видя страдания брата, обвинила императора в несправедливости и жестокости, за что ее также предали пыткам.Мученики мужественно переносили пытки, и трое воинов, которые пытали исповедников, пораженные величием их духа, уверовали во Христа, за что их немедленно казнили.Иулианию пытались прельстить обещанием взять ее в жены, если она отречется, но мученица осталась непреклонной. По приказу императора ее для осквернения отдали в блудилище, но Господь и там сохранил деву – все, пытавшиеся прикоснуться к мученице, лишались зрения.Разгневанный император приказал сжечь мучеников, но когда народ, глядя на невинно страдавших, начал громко роптать, им отрубили головы.Стратон, Филипп, Евтихиан и КиприанПо церковному календарю 30 августа поминают мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана, пострадавших за веру в Никомидии.Посещая зрелища, исповедники просвещали народ и многих язычников обратили ко Христу. Правитель, заметив, что из-за христиан начали пустовать народные зрелища, вызвал к себе мучеников.На суде Стратон, Филипп, Евтихиан и Киприан твердо исповедали себя христианами, за что были отданы на растерзание зверям. Хищники не тронули мучеников. Тогда святых бросили в огонь. Произошло это в 303 году.ИмениныПо церковному календарю 30 августа именины отмечают Ульяна, Алексей, Илья, Дмитрий, Мирон, Павел, Пимен и Филипп.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников