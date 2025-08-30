https://sputnik-georgia.ru/20250830/kurs-lari-dollar-294712298.html

Курс лари на субботу – 2,6946 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0022 лари по отношению к доллару 30.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 30 августа в размере 2,6946 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0022 лари по отношению к доллару.

