"Небывало высокий уровень": Путин об отношениях с Китаем

"Небывало высокий уровень": Путин об отношениях с Китаем

Sputnik Грузия

Экономические отношения России и Китая успешно развиваются в ряде ключевых отраслей, отметил российсский лидер 30.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-30T14:14+0400

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Экономические отношения Москвы и Пекина вышли на небывало высокий уровень, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью информационному агентству "Cиньхуа".Интервью российского лидера в преддверии официального визита в Китайскую Народную Республику опубликовано на сайте Кремля."Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень. С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов", – сказал Путин.Глава российского государства назвал Китай безусловным лидером для РФ по объему двусторонней торговли, в то время как Россия в 2024 году заняла пятое месте среди иностранных торговых партнеров Китая.Сельское хозяйствоПо словам президента, продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция занимают лидирующие позиции в российском экспорте в Китай. Также продолжается работа над снижением торговых барьеров между двумя странами, добавил он."За последние годы налажен экспорт свинины и говядины в КНР. В целом продовольственные товары и продукция сельского хозяйства занимают одну из ведущих позиций в российском экспорте в Китай", – подчеркнул Путин.Нефть, газ и автомобилиГлава российского государства также подчеркнул, что Россия уверенно сохраняет лидерство в экспорте нефти и газа в КНР. В частности, он отметил, что с момента запуска газопровода "Сила Сибири" в 2019 году общие объемы поставок "голубого топлива" уже достигли более 100 миллиардов кубометров.Кроме того, Россия является ведущим в мире рынком для экспорта китайских автомобилей.Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявлял, что общий экспорт китайских автомобилей за последние 5 лет вырос в 6 раз. Дипломат отметил, что китайская автомобильная промышленность является одной из самых быстроразвивающихся отраслей, которая по итогам прошлого года заняла первое место по вкладу в экономику страны, обеспечив порядка 10% национального ВВП.Как отметил дипломат, сегодня Китай стал крупнейшим мировым поставщиком автомобилей, что еще 10-15 лет назад казалось немыслимым.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

