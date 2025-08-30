https://sputnik-georgia.ru/20250830/nedruzhelyubnoe-zayavlenie--v-gruzinskoy-mechte-kritikuyut-posolstvo-velikobritanii-294714476.html
Недружелюбное заявление – в "Грузинской мечте" критикуют посольство Великобритании
Недружелюбное заявление – в "Грузинской мечте" критикуют посольство Великобритании
Диппредставительство и ранее игнорировало призывы властей Грузии к прозрачности и обнародованию тех, кого оно финансировало во время выборов 2024 года, сказал Папуашвили
Диппредставительство и ранее игнорировало призывы властей Грузии к прозрачности и обнародованию тех, кого оно финансировало во время выборов 2024 года, сказал Папуашвили
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Посольство Великобритании опубликовало очередное недружелюбное заявление в адрес грузинского народа, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Посольство Великобритании обнародовало заявление, в котором говорится, что Великобритания глубоко обеспокоена арестом банковских счетов семи неправительственных организаций, поскольку видит в этом признаки политического преследования.
"Посольство оставило все вопросы и опасения грузинского общества без ответа. Вместо этого мы получили очередное недружелюбное заявление в адрес грузинского народа", – сказал Папуашвили.
По его словам, посольство и ранее игнорировало призывы властей Грузии к прозрачности и обнародованию тех, кого оно финансировало во время выборов 2024 года.
Тбилисский городской суд 26 августа удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении ареста на банковские счета семи неправительственных организаций в рамках расследования по факту саботажа, помощи иностранной организации и организации, подконтрольной иностранной организации, во враждебной деятельности.
Речь идет о следующих НПО: "Фонд гражданского общества", "Международное общество справедливых выборов и демократии", "Институт развития свободы информации", "Защитники демократии", "Грузинская демократическая инициатива", "Сапари" и "Центр социальной справедливости".
По данным прокуратуры, целевые финансы вышеуказанных организаций были использованы для приобретения такого оборудования, как специальные противогазы, защитные очки, респираторы, маски для лица, перцовый спрей и другие средства, которые участники акции активно использовали во время насильственных столкновений с полицией на акциях 2024 года.
Также, по версии следователей, НПО оплачивали штрафы правонарушителей, услуги адвокатов и тратили деньги на решение других личных или организационных вопросов.
По данным прокуратуры, их скоординированные действия должны были привести к ослаблению правоохранительных органов и нарушению их нормального функционирования.