Пожар на окраине Тбилиси: к тушению подключили вертолеты
Загорелись трава и кустарник, и от ветра огонь распространился по склону горы 30.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Вертолеты пограничной полиции подключились к тушению пожара на склонах гор в окраинном районе Тбилиси – Авчала. Пожар начался днем в субботу, 30 августа. Согласно предварительной информации, загорелись трава и кустарник, и от ветра огонь распространился по склону горы. В данный момент пожар тушат пожарные бригады как с суши, так и с вертолетов, они будут работать, пока не сядет солнце.
18:48 30.08.2025 (обновлено: 19:00 30.08.2025)
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Вертолеты пограничной полиции подключились к тушению пожара на склонах гор в окраинном районе Тбилиси – Авчала.
Пожар начался днем в субботу, 30 августа. Согласно предварительной информации, загорелись трава и кустарник, и от ветра огонь распространился по склону горы.
В данный момент пожар тушат пожарные бригады как с суши, так и с вертолетов, они будут работать, пока не сядет солнце.