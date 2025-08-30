https://sputnik-georgia.ru/20250830/pozhar-na-okraine-tbilisi-k-tusheniyu-podklyuchili-vertolety--294719209.html

Пожар на окраине Тбилиси: к тушению подключили вертолеты

Пожар на окраине Тбилиси: к тушению подключили вертолеты

Sputnik Грузия

Загорелись трава и кустарник, и от ветра огонь распространился по склону горы 30.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-30T18:48+0400

2025-08-30T18:48+0400

2025-08-30T19:00+0400

пожар

лесной пожар

пожар в центре тбилиси

грузия

происшествия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23709/79/237097953_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b1d8c2914eb5df13445b063d0da46bf5.jpg

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Вертолеты пограничной полиции подключились к тушению пожара на склонах гор в окраинном районе Тбилиси – Авчала. Пожар начался днем в субботу, 30 августа. Согласно предварительной информации, загорелись трава и кустарник, и от ветра огонь распространился по склону горы. В данный момент пожар тушат пожарные бригады как с суши, так и с вертолетов, они будут работать, пока не сядет солнце.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

пожар, лесной пожар, пожар в центре тбилиси, грузия, происшествия, новости, тбилиси