Пожары в Грузии унесли жизни 32 человек с начала года

30.08.2025

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Жертвами пожаров в период с января по июнь 2025 года стали 32 человека, говорится в отчете на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Что касается пострадавших при пожарах, то их число в первом квартале 2025 года составило 92 человека. Всего в Грузии за шесть месяцев 2025 года произошло 7 740 пожаров и сгорело 299 зданий. Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год – тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек, и сгорело 543 здания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

