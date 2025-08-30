https://sputnik-georgia.ru/20250830/vklady-v-bankakh-gruzii-vyrosli-za-mesyats-294712987.html

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Sputnik Грузия

Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в июле составила 6,78% 30.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-30T11:58+0400

2025-08-30T11:58+0400

2025-08-30T12:12+0400

экономика

грузия

новости

национальный банк грузии

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271829980_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_8385d637d1eeb1958ed8f71403c85b87.jpg

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 августа 2025 года составил 61,96 миллиарда лари, что на 1,19 миллиарда лари, или на 1,96%, больше, чем на начало июля, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в июле, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 552,94 миллиона лари, или на 1,92%, а вклады до востребования снизились на 637,65 миллиона лари, или на 1,99%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 августа текущего года составил 50,33%, что на 0,1 процентного пункта больше по сравнению с данными на 1 июля.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в июле составила 6,78%, в том числе 9,55% – по депозитам в национальной валюте, 2,59% – по депозитам в иностранной валюте.На конец мая в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,69 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика