Вклады в банках Грузии выросли за месяц
Вклады в банках Грузии выросли за месяц
30.08.2025
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 августа 2025 года составил 61,96 миллиарда лари, что на 1,19 миллиарда лари, или на 1,96%, больше, чем на начало июля, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в июле, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 552,94 миллиона лари, или на 1,92%, а вклады до востребования снизились на 637,65 миллиона лари, или на 1,99%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 августа текущего года составил 50,33%, что на 0,1 процентного пункта больше по сравнению с данными на 1 июля.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в июле составила 6,78%, в том числе 9,55% – по депозитам в национальной валюте, 2,59% – по депозитам в иностранной валюте.На конец мая в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,69 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
