Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250830/vnzh-gruzii-dlya-it-spetsialistov-obnarodovan-perechen-dokumentov-294714864.html
ВНЖ Грузии для IT-специалистов: обнародован перечень документов
ВНЖ Грузии для IT-специалистов: обнародован перечень документов
Sputnik Грузия
Помимо IT-работников, временный вид на жительство будет предоставлен и членам их семей 30.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-30T16:16+0400
2025-08-30T16:23+0400
грузия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/70/234067041_0:0:1499:844_1920x0_80_0_0_50d215c22aa6ee7b7e8399e965a3f936.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Особый вид на жительство для IT-специалистов будет задействован с 1 сентября 2025 года. В связи с этим министерство юстиции обнародовало список документов, необходимых для получения разрешения жить в Грузии. Кто получит вид на жительство Документ будет выдаваться сроком на три года, но будет прерван, если его обладатель фактически не будет находиться в стране в течение 183 дней из 12 месяцев. Для этого иностранцы-айтишники должны предоставить перечень документов. В случае трудового иммигранта-иностранца, занятого в сфере информационных технологий (IT), работающего по найму, список документов следующий: В случае самозанятого в сфере IT нужно будет предоставить следующие документы: Другие плюсы Помимо самих IT-работников, временный вид на жительство будет предоставлен и членам их семей. Вид на жительство дает право легально находиться в стране, а также пользоваться рядом госпрограмм. Однако при этом он не дает права голосования, участия в политической жизни в любой форме, права владеть сельскохозяйственной землей, права пользоваться программами, предназначенными исключительно для граждан Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/70/234067041_22:0:1355:1000_1920x0_80_0_0_258f2b7b91797912c2412989468fa7ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество
грузия, новости, общество

ВНЖ Грузии для IT-специалистов: обнародован перечень документов

16:16 30.08.2025 (обновлено: 16:23 30.08.2025)
© photo: Sputnik / StringerМужчина работает на ноутбуке сидя за столиком кафе грузинской столицы
Мужчина работает на ноутбуке сидя за столиком кафе грузинской столицы - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Помимо IT-работников, временный вид на жительство будет предоставлен и членам их семей
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Особый вид на жительство для IT-специалистов будет задействован с 1 сентября 2025 года. В связи с этим министерство юстиции обнародовало список документов, необходимых для получения разрешения жить в Грузии.

Кто получит вид на жительство

Документ будет выдаваться сроком на три года, но будет прерван, если его обладатель фактически не будет находиться в стране в течение 183 дней из 12 месяцев. Для этого иностранцы-айтишники должны предоставить перечень документов.
В случае трудового иммигранта-иностранца, занятого в сфере информационных технологий (IT), работающего по найму, список документов следующий:
заявление в установленной форме, где среди прочего надо будет указать уникальный код регистрации трудового мигранта. Регистрацию осуществляет Минтруда Грузии;
копия паспорта;
документ, подтверждающий законность нахождения в Грузии;
документ, подтверждающий трудовую или экономическую деятельность в сфере в течение не менее двух лет;
справка, подтверждающая, что в течение последнего года доход от трудовой или экономической деятельности в сфере IT составляет не менее 25 тысяч долларов. Документ должен также подтверждать, что доход был получен не менее два раза за год минимум с 30-дневным интервалом;
цветные фотографии ¾ в электронной форме;
оплата услуги по предоставлению ВНЖ.
В случае самозанятого в сфере IT нужно будет предоставить следующие документы:
заявление в установленной форме;
документы о наличии статуса малого бизнеса и осуществлении экономической или трудовой деятельности в сфере IT;
копия паспорта;
документ, подтверждающий законность нахождения в Грузии;
документ, подтверждающий трудовую или экономическую деятельность в сфере в течение не менее двух лет;
справка, подтверждающая, что в течение последнего года доход от трудовой или экономической деятельности в сфере IT составляет не менее 25 тысяч долларов. Документ должен также подтверждать, что доход был получен не менее двух раз за год минимум с 30-дневным интервалом;
цветные фотографии ¾ в электронной форме;
оплата услуги по предоставлению ВНЖ.

Другие плюсы

Помимо самих IT-работников, временный вид на жительство будет предоставлен и членам их семей.
Вид на жительство дает право легально находиться в стране, а также пользоваться рядом госпрограмм. Однако при этом он не дает права голосования, участия в политической жизни в любой форме, права владеть сельскохозяйственной землей, права пользоваться программами, предназначенными исключительно для граждан Грузии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0