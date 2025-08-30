https://sputnik-georgia.ru/20250830/vnzh-gruzii-dlya-it-spetsialistov-obnarodovan-perechen-dokumentov-294714864.html

ВНЖ Грузии для IT-специалистов: обнародован перечень документов

Помимо IT-работников, временный вид на жительство будет предоставлен и членам их семей 30.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Особый вид на жительство для IT-специалистов будет задействован с 1 сентября 2025 года. В связи с этим министерство юстиции обнародовало список документов, необходимых для получения разрешения жить в Грузии. Кто получит вид на жительство Документ будет выдаваться сроком на три года, но будет прерван, если его обладатель фактически не будет находиться в стране в течение 183 дней из 12 месяцев. Для этого иностранцы-айтишники должны предоставить перечень документов. В случае трудового иммигранта-иностранца, занятого в сфере информационных технологий (IT), работающего по найму, список документов следующий: В случае самозанятого в сфере IT нужно будет предоставить следующие документы: Другие плюсы Помимо самих IT-работников, временный вид на жительство будет предоставлен и членам их семей. Вид на жительство дает право легально находиться в стране, а также пользоваться рядом госпрограмм. Однако при этом он не дает права голосования, участия в политической жизни в любой форме, права владеть сельскохозяйственной землей, права пользоваться программами, предназначенными исключительно для граждан Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

