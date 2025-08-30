ВНЖ Грузии для IT-специалистов: обнародован перечень документов
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Особый вид на жительство для IT-специалистов будет задействован с 1 сентября 2025 года. В связи с этим министерство юстиции обнародовало список документов, необходимых для получения разрешения жить в Грузии.
Кто получит вид на жительство
Документ будет выдаваться сроком на три года, но будет прерван, если его обладатель фактически не будет находиться в стране в течение 183 дней из 12 месяцев. Для этого иностранцы-айтишники должны предоставить перечень документов.
В случае трудового иммигранта-иностранца, занятого в сфере информационных технологий (IT), работающего по найму, список документов следующий:
заявление в установленной форме, где среди прочего надо будет указать уникальный код регистрации трудового мигранта. Регистрацию осуществляет Минтруда Грузии;
копия паспорта;
документ, подтверждающий законность нахождения в Грузии;
документ, подтверждающий трудовую или экономическую деятельность в сфере в течение не менее двух лет;
справка, подтверждающая, что в течение последнего года доход от трудовой или экономической деятельности в сфере IT составляет не менее 25 тысяч долларов. Документ должен также подтверждать, что доход был получен не менее два раза за год минимум с 30-дневным интервалом;
цветные фотографии ¾ в электронной форме;
оплата услуги по предоставлению ВНЖ.
В случае самозанятого в сфере IT нужно будет предоставить следующие документы:
заявление в установленной форме;
документы о наличии статуса малого бизнеса и осуществлении экономической или трудовой деятельности в сфере IT;
копия паспорта;
документ, подтверждающий законность нахождения в Грузии;
документ, подтверждающий трудовую или экономическую деятельность в сфере в течение не менее двух лет;
справка, подтверждающая, что в течение последнего года доход от трудовой или экономической деятельности в сфере IT составляет не менее 25 тысяч долларов. Документ должен также подтверждать, что доход был получен не менее двух раз за год минимум с 30-дневным интервалом;
цветные фотографии ¾ в электронной форме;
оплата услуги по предоставлению ВНЖ.
Другие плюсы
Помимо самих IT-работников, временный вид на жительство будет предоставлен и членам их семей.
Вид на жительство дает право легально находиться в стране, а также пользоваться рядом госпрограмм. Однако при этом он не дает права голосования, участия в политической жизни в любой форме, права владеть сельскохозяйственной землей, права пользоваться программами, предназначенными исключительно для граждан Грузии.