Водители Грузии за полгода накатали штрафов почти на 77,5 миллиона

2025-08-30T17:17+0400

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Водители, чьи нарушения были зафиксированы дорожными камерами в Грузии, за первые шесть месяцев 2025 года набрали штрафов на общую сумму 77,5 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД. Всего в период с января по июнь включительно видеокамеры зафиксировали в стране около 13 миллионов нарушений, из которых 6,3 миллиона – в Тбилиси. В Грузии работают 8 552 камеры, из которых 6 092 – общего вида, а 2 460 – опознающие номера. Чтобы упростить администрирование штрафов, в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно увидеть на сайте МВД Грузии. Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафа может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

