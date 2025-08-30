Водители Грузии за полгода накатали штрафов почти на 77,5 миллиона

https://sputnik-georgia.ru/20250830/voditeli-gruzii-za-polgoda-nakatali-shtrafov-pochti-na-775-milliona--294689366.html
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Водители, чьи нарушения были зафиксированы дорожными камерами в Грузии, за первые шесть месяцев 2025 года набрали штрафов на общую сумму 77,5 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД.
Всего в период с января по июнь включительно видеокамеры зафиксировали в стране около 13 миллионов нарушений, из которых 6,3 миллиона – в Тбилиси.
Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка на штраф в размере 20%. Всего такой скидкой воспользовались 632,2 тысячи водителей, которые по итогу выплатили бюджету штрафы со скидкой на сумму 29,2 миллиона лари.
В Грузии работают 8 552 камеры, из которых 6 092 – общего вида, а 2 460 – опознающие номера.
Чтобы упростить администрирование штрафов, в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно увидеть на сайте МВД Грузии.
Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафа может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно.