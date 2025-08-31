https://sputnik-georgia.ru/20250831/armeniya-i-kitay-ustanovili-strategicheskoe-partnerstvo-294722359.html

Армения и Китай установили стратегическое партнерство

Глава правительства Армении и председатель КНР провели двусторонние переговоры в Тяньцзине 31.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Армения и Китай установили стратегическое партнерство. Об этом сообщил в соцсети премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Китае.В воскресенье состоялись переговоры премьера Армении с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил Sputnik Армения.Как передает Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин заявил, что установление стратегического партнерства – важный этап в развитии отношений между двумя странами.Он призвал совместно развивать инициативу "Один пояс – один путь".Лидер КНР также заявил, что Пекин поддерживает вступление Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества.Отметим, что 31 августа премьер-министр Армении с супругой Анной Акопян прибыл с рабочим визитом в КНР. Глава правительства Армении примет участие во встрече в формате ШОС+ на саммите ШОС и мероприятиях, которые состоятся в его рамках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

