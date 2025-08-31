https://sputnik-georgia.ru/20250831/denezhnyy-shtraf-vmesto-diskvalifikatsii--fiba-vynesla-reshenie-po-tornike-shengeliya-294723308.html

Денежный штраф вместо дисквалификации – ФИБА вынесла решение по Торнике Шенгелия

Шенгелия получил второе техническое предупреждение за словесные оскорбления судей в конце матча с Италией 31.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Международная федерация баскетбола наложила денежный штраф на капитана сборной Грузии Торнике Шенгелия, решив не дисквалифицировать игрока на предстоящий матч группового этапа Евробаскета против команды Греции. Шенгелия получил второе техническое предупреждение за словесные оскорбления судей в конце матча с Италией и покинул площадку. Именно после этого возник главный вопрос: грозит ли капитану сборной Грузии дисквалификация. Сыграет ли Шенгелия в воскресенье против команды Греции, решит главный тренер сборной Грузии Александр Джикич. После двух туров группового этапа сборная Грузии имеет одну победу и одно поражение. В первом туре Грузия сенсационно обыграла действующего чемпиона Европы Испанию – 83:69. Следующий матч на Евробаскете Грузия сыграет 31 августа против Греции. Оставшиеся матчи группового этапа с участием сборной Грузии (время тбилисское): Матчи группового этапа Евробаскета принимают четыре города. Группа A играет в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C, в которой играет сборная Грузии – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге. В финальной части Евробаскета 2025 принимают участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они будут разделены на 4 группы по 6 команд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

