https://sputnik-georgia.ru/20250831/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-nedovolen-sudeystvom-v-matche-s-italiey-294721651.html
Главный тренер сборной Грузии по баскетболу недоволен судейством в матче с Италией
Главный тренер сборной Грузии по баскетболу недоволен судейством в матче с Италией
Sputnik Грузия
Сборная Грузии проиграла встречу второго тура группового этапа Евробаскета-2025 команде Италии – 62:78 31.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-31T11:14+0400
2025-08-31T11:14+0400
2025-08-31T11:14+0400
спорт
грузия
новости
торнике шенгелия
дуда санадзе
бека бурджанадзе
италия
чемпионат европы по баскетболу
новости грузинского баскетбола
баскетбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/19/291073960_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_5d2358c25a07d41b865ec7dd9798f17f.jpg
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Решения судей в конце третьего и начале четвертого периодов существенно повлияли на исход матча группового этапа чемпионата Европы между командами Грузии и Италии, заявил главный тренер сборной Грузии по баскетболу Александр Джикич на пресс-конференции. Сборная Грузии проиграла встречу второго тура группового этапа Евробаскета-2025 команде Италии – 62:78. При этом первый тайм завершился вничью – 32:32. По его словам, баскетболисты знают свою цель и сделают все на для ее достижения. При абсолютно равной игре Италия совершила решающий рывок в середине третьей четверти, а за первые три минуты четвертой четверти Грузия не смогла набрать ни одного очка, в то время как соперник набрал 10. В конце игры капитан грузинской команды Торнике Шенгелия был удален с площадки за оскорбление судей, не сделав ни одного результативного броска за матч. Самым результативным игроком грузинской команды стал Гога Битадзе с 22 очками, Сандро Мамукелашвили набрал 13 очков, Камар Болдуин – 9, Дуда Санадзе – 8, Бека Бурджанадзе – 7, Рати Андроникашвили – 3. После двух туров группового этапа сборная Грузии имеет одну победу и одно поражение. В первом туре Грузия сенсационно обыграла действующего чемпиона Европы Испанию – 83:69. Следующий матч на Евробаскете Грузия сыграет 31 августа против Греции. Оставшиеся матчи группового этапа с участием сборной Грузии (время тбилисское): Матчи группового этапа Евробаскета принимают четыре города. Группа A играет в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C, в которой играет сборная Грузии – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге. В финальной части Евробаскета 2025 принимают участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/19/291073960_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_c6adc4451dcec2487c47a715588c0cc2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, дуда санадзе, бека бурджанадзе, италия, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, баскетбол, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, дуда санадзе, бека бурджанадзе, италия, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, баскетбол, сборная грузии по баскетболу
Главный тренер сборной Грузии по баскетболу недоволен судейством в матче с Италией
Сборная Грузии проиграла встречу второго тура группового этапа Евробаскета-2025 команде Италии – 62:78
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Решения судей в конце третьего и начале четвертого периодов существенно повлияли на исход матча группового этапа чемпионата Европы между командами Грузии и Италии, заявил главный тренер сборной Грузии по баскетболу Александр Джикич на пресс-конференции.
Сборная Грузии проиграла встречу второго тура группового этапа Евробаскета-2025 команде Италии – 62:78. При этом первый тайм завершился вничью – 32:32.
"Решения судей в конце третьего и начале четвертого периодов существенно повлияли на исход матча. Мы сыграли два разных тайма. Мы боролись, старались реагировать на все, что происходило на площадке… Мне непонятно, как обошлись с нашими баскетболистами передней линии", – заявил Джикич.
По его словам, баскетболисты знают свою цель и сделают все на для ее достижения.
При абсолютно равной игре Италия совершила решающий рывок в середине третьей четверти, а за первые три минуты четвертой четверти Грузия не смогла набрать ни одного очка, в то время как соперник набрал 10. В конце игры капитан грузинской команды Торнике Шенгелия был удален с площадки за оскорбление судей, не сделав ни одного результативного броска за матч.
Самым результативным игроком грузинской команды стал Гога Битадзе с 22 очками, Сандро Мамукелашвили набрал 13 очков, Камар Болдуин – 9, Дуда Санадзе – 8, Бека Бурджанадзе – 7, Рати Андроникашвили – 3.
После двух туров группового этапа сборная Грузии имеет одну победу и одно поражение. В первом туре Грузия сенсационно обыграла действующего чемпиона Европы Испанию – 83:69. Следующий матч на Евробаскете Грузия сыграет 31 августа против Греции.
Оставшиеся матчи группового этапа с участием сборной Грузии (время тбилисское):
31 августа, 16:00, Грузия – Греция
2 сентября, 19:15, Кипр – Грузия
4 сентября, 16:00, Грузия – Босния и Герцеговина.
Матчи группового этапа Евробаскета принимают четыре города. Группа A играет в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C, в которой играет сборная Грузии – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге.
В финальной части Евробаскета 2025 принимают участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.