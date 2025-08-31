https://sputnik-georgia.ru/20250831/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-nedovolen-sudeystvom-v-matche-s-italiey-294721651.html

Главный тренер сборной Грузии по баскетболу недоволен судейством в матче с Италией

31.08.2025

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Решения судей в конце третьего и начале четвертого периодов существенно повлияли на исход матча группового этапа чемпионата Европы между командами Грузии и Италии, заявил главный тренер сборной Грузии по баскетболу Александр Джикич на пресс-конференции. Сборная Грузии проиграла встречу второго тура группового этапа Евробаскета-2025 команде Италии – 62:78. При этом первый тайм завершился вничью – 32:32. По его словам, баскетболисты знают свою цель и сделают все на для ее достижения. При абсолютно равной игре Италия совершила решающий рывок в середине третьей четверти, а за первые три минуты четвертой четверти Грузия не смогла набрать ни одного очка, в то время как соперник набрал 10. В конце игры капитан грузинской команды Торнике Шенгелия был удален с площадки за оскорбление судей, не сделав ни одного результативного броска за матч. Самым результативным игроком грузинской команды стал Гога Битадзе с 22 очками, Сандро Мамукелашвили набрал 13 очков, Камар Болдуин – 9, Дуда Санадзе – 8, Бека Бурджанадзе – 7, Рати Андроникашвили – 3. После двух туров группового этапа сборная Грузии имеет одну победу и одно поражение. В первом туре Грузия сенсационно обыграла действующего чемпиона Европы Испанию – 83:69. Следующий матч на Евробаскете Грузия сыграет 31 августа против Греции. Оставшиеся матчи группового этапа с участием сборной Грузии (время тбилисское): Матчи группового этапа Евробаскета принимают четыре города. Группа A играет в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C, в которой играет сборная Грузии – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге. В финальной части Евробаскета 2025 принимают участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

