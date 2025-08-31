https://sputnik-georgia.ru/20250831/gruzinskaya-mechta-o-gakhariya--esche-odno-begstvo-ot-otvetstvennosti-294724523.html
"Грузинская мечта" о Гахария – еще одно бегство от ответственности
"Грузинская мечта" о Гахария – еще одно бегство от ответственности
В ближайшее время станет ясно, где Гахария продолжит свою политическую деятельность, заявил представитель партии
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Получение экс-премьером Грузии, лидером оппозиционной партии "За Грузию" Георгием Гахария вида на жительство в Германии еще раз подтверждает, что он всегда избегал ответственности за свои поступки, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Тенгиз Шарманашвили. Информация о том, что Гахария получил вид на жительство в Германии прозвучала в эфире телеканала "Рустави 2". Бывший премьер уже несколько месяцев находится за границей. Он покинул страну на фоне арестов оппозиционных политиков, которые отказались явиться на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии. Что касается Гахария, то он выступил перед комиссией дважды. Второй раз – в начале июля, находясь за границей. Что касается предстоящих выборов в органы местного самоуправления 4 октября, то партия экс-премьера Гахария "За Грузию" подписала меморандум о сотрудничестве на выборах с "Лело – Сильная Грузия" . Примечательно, что оба основателя и лидера партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе отбывают наказание в тюрьме за неявку на заседание временной следственной комиссии при парламенте Грузии.
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Получение экс-премьером Грузии, лидером оппозиционной партии "За Грузию" Георгием Гахария вида на жительство в Германии еще раз подтверждает, что он всегда избегал ответственности за свои поступки, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Тенгиз Шарманашвили.
Информация о том, что Гахария получил вид на жительство в Германии прозвучала в эфире телеканала "Рустави 2". Бывший премьер уже несколько месяцев находится за границей. Он покинул страну на фоне арестов оппозиционных политиков, которые отказались явиться на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии. Что касается Гахария, то он выступил перед комиссией дважды. Второй раз – в начале июля, находясь за границей.
"Все, что мог испортить в Грузии, он уже испортил. Сейчас старается оттуда сделать то же самое. Он ходит по европейским партнерам и делает все, чтобы навредить Грузии. Чтобы избежать ответственности, он уже получил вид на жительство. Это выявление его политического "мужества". Он всегда избегал ответственности", – заявил Шарманашвили.
Однопартийцы Гахария не опровергли данные "Рустави 2" о том, что их лидер получил вид на жительство в Германии. По словам Тамар Кекенадзе, в ближайшее время станет ясно, где Гахария продолжит свою политическую деятельность и вернется ли в Грузию.
"Когда он приедет в Грузию, как и где он продолжит свою политическую деятельность, направленную на сохранение европейского будущего этой страны, будь то активное физическое участие в предвыборной кампании или продолжение рабочих встреч в рамках Евросоюза, об этом общество узнает в ближайшие дни от самого Георгия Гахария", – сказала Кекенадзе.
Что касается предстоящих выборов в органы местного самоуправления 4 октября, то партия экс-премьера Гахария "За Грузию" подписала меморандум о сотрудничестве на выборах с "Лело – Сильная Грузия" .
Примечательно, что оба основателя и лидера партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе отбывают наказание в тюрьме за неявку на заседание временной следственной комиссии при парламенте Грузии.