"Грузинская мечта" о Гахария – еще одно бегство от ответственности

31.08.2025

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Получение экс-премьером Грузии, лидером оппозиционной партии "За Грузию" Георгием Гахария вида на жительство в Германии еще раз подтверждает, что он всегда избегал ответственности за свои поступки, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Тенгиз Шарманашвили. Информация о том, что Гахария получил вид на жительство в Германии прозвучала в эфире телеканала "Рустави 2". Бывший премьер уже несколько месяцев находится за границей. Он покинул страну на фоне арестов оппозиционных политиков, которые отказались явиться на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии. Что касается Гахария, то он выступил перед комиссией дважды. Второй раз – в начале июля, находясь за границей. Однопартийцы Гахария не опровергли данные "Рустави 2" о том, что их лидер получил вид на жительство в Германии. По словам Тамар Кекенадзе, в ближайшее время станет ясно, где Гахария продолжит свою политическую деятельность и вернется ли в Грузию. Что касается предстоящих выборов в органы местного самоуправления 4 октября, то партия экс-премьера Гахария "За Грузию" подписала меморандум о сотрудничестве на выборах с "Лело – Сильная Грузия" . Примечательно, что оба основателя и лидера партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе отбывают наказание в тюрьме за неявку на заседание временной следственной комиссии при парламенте Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

