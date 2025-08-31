https://sputnik-georgia.ru/20250831/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-31-avgusta-2025-294711314.html

Какой сегодня церковный праздник: 31 августа 2025

Какой сегодня церковный праздник: 31 августа 2025

По православному церковному календарю 31 августа отмечают день памяти святых Флора, Лавра, Ерма, Серапиона, Полиена и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Флор и ЛаврПо церковному календарю 31 августа поминают мучеников Флора и Лавра, братьев по плоти и духу, живших во II веке.Жили будущие святые в Византии, затем переселились в Иллирию (ныне западная часть Балканского полуострова от Словении до Черногории). Флор и Лавр были камнетесами. Богоугодной жизни они научились от своих учителей по искусству камнетесания – Прокла и Максима, которые были христианами.Правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область, где строился языческий храм. Работая на стройке, братья раздавали заработанные деньги нищим, а сами постоянно молились и соблюдали строгий пост.Как-то сын местного жреца подошел неосторожно к стройке, и осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые, обнадежив разгневанного отца, что его сын получит исцеление, взяли юношу к себе и наставили в истинной вере.После того как юноша исповедал христианскую веру, святые помолились о нем, и глаз выздоровел. Отец юноши при виде такого чуда тоже уверовал. Когда строительство храма закончилось, братья, собрав христиан, сокрушили идолов и, поставив Святой крест в восточной части храма, всю ночь провели в молитве, озаряемые небесным светом.Начальник области, узнав об этом, приговорил к сожжению бывшего жреца с его сыном и 300 христиан. Флора и Лавра по приказу правителя бросили в пустой колодец и засыпали землей.Ерм, Серапион и ПолиенПо церковному календарю 31 августа поминают мучеников Ерма, Серапиона и Полиена, пострадавших за веру во II веке.Будущие святые были римляне. За исповедание христианства их бросили в темницу. На допросе Ерм, Серапион и Полиен отказались принести жертву идолам, за это мучеников стали влачить по непроходимым местам, и они скончались, ударяясь о камни.Емилиан, Иларион, Дионисий и ЕрмиппПо церковному календарю 31 августа поминают священномучеников Емилиана, Илариона, Дионисия и Ермиппа.Братья Емилиан, Дионисий и Ермипп после смерти родителей, оставив свою родину Армению, вместе со своим учителем Иларионом уехали в город Сполитон (Италия).Емилиан в Сполитоне начал проповедовать язычникам Евангелие. Снискав глубокое уважение христианской общины своей добродетельной жизнью, он был избран епископом города Требии. Святитель многих язычников обратил в истинную веру и за это предстал перед императором Максимианом (284-305).Святителя вместе с братьями и учителем заключили в темницу, а после жестоких пыток священномученикам Илариону, Дионисию и Ермиппу отрубили головы. Епископа казнили за городом. Когда палач отрубил ему голову, из раны потекло молоко, увидев которое, многие язычники уверовали. Произошло это примерно в 300 году.Константинопольские ПатриархиПо церковному календарю 31 августа поминают святителей Иоанна V и Георгия I – Константинопольских Патриархов.Святитель Иоанн V был Патриархом Константинопольским с 669 по 674 год, а святитель Георгий I – с 678 по 683 год. Патриархами они оба были при императоре Константине Погонате (668-685).ИмениныПо церковному календарю 31 августа именины отмечают Ульяна, Георгий, Григорий, Денис, Емельян, Евгений, Иван, Иларион, Иоанн, Лавр, Лука, Лев, Макар, Михаил, Софрон и Фрол.Материал подготовлен на основе открытых источников.

