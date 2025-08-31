https://sputnik-georgia.ru/20250831/mezhdunarodnye-rezervy-natsbanka-gruzii-prodolzhayut-rasti-294724666.html

Международные резервы Нацбанка Грузии продолжают расти

Международные резервы Нацбанка Грузии продолжают расти

31.08.2025

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Международные резервы Национального банка Грузии выросли на 1,3 миллиарда долларов в январе-июле 2025 года, говорится в сообщении на сайте регулятора. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке. В июле в результате интервенций на платформе Bmatch регулятор пополнил валютные резервы на 416,9 миллиона долларов, а объем международных резервов страны по состоянию на июль превышает 5 миллиардов долларов. Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года – 5 436,8 миллиона долларов. За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

