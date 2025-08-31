Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250831/mezhdunarodnye-rezervy-natsbanka-gruzii-prodolzhayut-rasti-294724666.html
Международные резервы Нацбанка Грузии продолжают расти
Международные резервы Нацбанка Грузии продолжают расти
Sputnik Грузия
В июле в результате интервенций на платформе Bmatch регулятор пополнил валютные резервы на 416,9 миллиона долларов 31.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-31T19:20+0400
2025-08-31T19:20+0400
экономика
грузия
новости
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271832264_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7d34b189822fdcac6a51f53c6129fb82.jpg
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Международные резервы Национального банка Грузии выросли на 1,3 миллиарда долларов в январе-июле 2025 года, говорится в сообщении на сайте регулятора. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке. В июле в результате интервенций на платформе Bmatch регулятор пополнил валютные резервы на 416,9 миллиона долларов, а объем международных резервов страны по состоянию на июль превышает 5 миллиардов долларов. Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года – 5 436,8 миллиона долларов. За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271832264_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2d097ced6c8e6c89ddb321eb0c8d26e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии

Международные резервы Нацбанка Грузии продолжают расти

19:20 31.08.2025
© photo: Sputnik / Stringerнациональный банк Грузии
национальный банк Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
В июле в результате интервенций на платформе Bmatch регулятор пополнил валютные резервы на 416,9 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Международные резервы Национального банка Грузии выросли на 1,3 миллиарда долларов в январе-июле 2025 года, говорится в сообщении на сайте регулятора.
По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке.
В июле в результате интервенций на платформе Bmatch регулятор пополнил валютные резервы на 416,9 миллиона долларов, а объем международных резервов страны по состоянию на июль превышает 5 миллиардов долларов.

"Международные валютные резервы являются важным гарантом макроэкономической стабильности страны. В связи с этим регулятор постоянно ориентирован на пополнение резервов, что подтверждается заявленной политикой банка. При благоприятной рыночной конъюнктуре Нацбанк увеличивает международные резервы страны", – говорится в сообщении.

Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года – 5 436,8 миллиона долларов.
За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0