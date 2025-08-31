https://sputnik-georgia.ru/20250831/muzhchina-zaderzhan-na-zapade-gruzii-po-obvineniyu-v-iznasilovanii-nesovershennoletney-294722599.html
Мужчина задержан на западе Грузии по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней
В случае обвинительного приговора задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 31.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Житель Гурии, находящийся на свободе условно, задержан по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. В случае обвинительного приговора ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В ходе расследования, проведенного полицией, установлено, что он изнасиловал 14-летнюю девушку и скрылся с места преступления. Вскоре 27-летний мужчина был арестован в качестве обвиняемого. По информации СМИ, инцидент произошел в одном из сел Чохатаурского района Гурии. Ученица восьмого класса уже дала показания в отделении полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Житель Гурии, находящийся на свободе условно, задержан по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
В случае обвинительного приговора ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
В ходе расследования, проведенного полицией, установлено, что он изнасиловал 14-летнюю девушку и скрылся с места преступления. Вскоре 27-летний мужчина был арестован в качестве обвиняемого.
По информации СМИ, инцидент произошел в одном из сел Чохатаурского района Гурии. Ученица восьмого класса уже дала показания в отделении полиции.