Мужчина задержан на западе Грузии по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

В случае обвинительного приговора задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 31.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Житель Гурии, находящийся на свободе условно, задержан по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. В случае обвинительного приговора ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В ходе расследования, проведенного полицией, установлено, что он изнасиловал 14-летнюю девушку и скрылся с места преступления. Вскоре 27-летний мужчина был арестован в качестве обвиняемого. По информации СМИ, инцидент произошел в одном из сел Чохатаурского района Гурии. Ученица восьмого класса уже дала показания в отделении полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

