Пожар на окраине Тбилиси потушен
Пожар на окраине Тбилиси потушен
Огонь возник в труднодоступных для спецтехники местах 31.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Пожар на склоне горы в тбилисском районе Авчала потушен, сообщили в Службе по управлению ЧС. Пожар начался днем в субботу, 30 августа. Согласно предварительной информации, загорелись трава и кустарники, и от ветра пламя распространилось по склону горы. Огонь возник в труднодоступных для спецтехники местах. В целях безопасности пожарные следили за территорией в течение всей ночи. В тушении были задействованы два вертолета пограничной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
Пожар на окраине Тбилиси потушен

10:06 31.08.2025
Последствие пожара на земельном участке
Огонь возник в труднодоступных для спецтехники местах
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Пожар на склоне горы в тбилисском районе Авчала потушен, сообщили в Службе по управлению ЧС.
Пожар начался днем в субботу, 30 августа. Согласно предварительной информации, загорелись трава и кустарники, и от ветра пламя распространилось по склону горы. Огонь возник в труднодоступных для спецтехники местах.
В целях безопасности пожарные следили за территорией в течение всей ночи. В тушении были задействованы два вертолета пограничной полиции.
