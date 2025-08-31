https://sputnik-georgia.ru/20250831/pozhar-na-okraine-tbilisi-potushen-294720993.html

Пожар на окраине Тбилиси потушен

Пожар на окраине Тбилиси потушен

31.08.2025

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Пожар на склоне горы в тбилисском районе Авчала потушен, сообщили в Службе по управлению ЧС. Пожар начался днем в субботу, 30 августа. Согласно предварительной информации, загорелись трава и кустарники, и от ветра пламя распространилось по склону горы. Огонь возник в труднодоступных для спецтехники местах. В целях безопасности пожарные следили за территорией в течение всей ночи. В тушении были задействованы два вертолета пограничной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

