Пожар на окраине Тбилиси потушен
Пожар на окраине Тбилиси потушен
31.08.2025
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Пожар на склоне горы в тбилисском районе Авчала потушен, сообщили в Службе по управлению ЧС. Пожар начался днем в субботу, 30 августа. Согласно предварительной информации, загорелись трава и кустарники, и от ветра пламя распространилось по склону горы. Огонь возник в труднодоступных для спецтехники местах. В целях безопасности пожарные следили за территорией в течение всей ночи. В тушении были задействованы два вертолета пограничной полиции.
