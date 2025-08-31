https://sputnik-georgia.ru/20250831/sammit-rossii-ssha-i-ukrainy-sostoitsya--tramp-294723174.html
Саммит России, США и Украины состоится – Трамп
Саммит России, США и Украины состоится – Трамп
Обеспечивать гарантии безопасности Украине будут в основном страны Европы, США им помогут, заявил Трамп 31.08.2025
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что трехсторонний саммит России, США и Украины состоится. Об этом он сказал в интервью порталу Daily Caller.При этом он заявил, что не уверен по поводу встречи российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского.Трамп заявил, что обеспечивать гарантии безопасности Украине будут в основном страны Европы, США им помогут.Ранее Трамп сообщил, что стороны российско-украинского конфликта должны самостоятельно определить дату встречи глав государств. Глава Белого дома сказал, что сможет принять участие в переговорах и "закрыть эту сделку" только после двухстороннего саммита Путина и Зеленского.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что трехсторонний саммит России, США и Украины состоится. Об этом он сказал в интервью порталу Daily Caller.
