https://sputnik-georgia.ru/20250831/sammit-rossii-ssha-i-ukrainy-sostoitsya--tramp-294723174.html

Саммит России, США и Украины состоится – Трамп

Саммит России, США и Украины состоится – Трамп

Sputnik Грузия

Обеспечивать гарантии безопасности Украине будут в основном страны Европы, США им помогут, заявил Трамп 31.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-31T15:53+0400

2025-08-31T15:53+0400

2025-08-31T15:53+0400

в мире

политика

сша

украина

европа

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/10/294564332_0:0:2410:1356_1920x0_80_0_0_64ca5bd475d3a6b77489fd15ceee1455.jpg

ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что трехсторонний саммит России, США и Украины состоится. Об этом он сказал в интервью порталу Daily Caller.При этом он заявил, что не уверен по поводу встречи российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского.Трамп заявил, что обеспечивать гарантии безопасности Украине будут в основном страны Европы, США им помогут.Ранее Трамп сообщил, что стороны российско-украинского конфликта должны самостоятельно определить дату встречи глав государств. Глава Белого дома сказал, что сможет принять участие в переговорах и "закрыть эту сделку" только после двухстороннего саммита Путина и Зеленского.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

украина

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, сша, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины