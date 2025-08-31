https://sputnik-georgia.ru/20250831/sbornaya-gruzii-ustupila-gretsii-v-matche-gruppovogo-etapa-evrobasketa-2025-294725172.html
Сборная Грузии уступила Греции в матче группового этапа Евробаскета-2025
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проиграла команде Греции в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 53:94. Подопечные Александра Джикича не смогли выиграть у соперника ни одну четверть – 13:22, 16:24, 12:23, 12:25. Самым результативным в составе грузинской команды стал Сандро Мамукелашвили – 14 очков. У Георгия Шермадини и Дуды Санадзе – по 11. После трех туров группового этапа сборная Грузии имеет одну победу и два поражения, набрав в сумме 4 очка. В первом туре Грузия сенсационно обыграла действующего чемпиона Европы Испанию – 83:69, а затем уступила Италии – 62:78. Возглавляет группу Греция – 6 очков. Оставшиеся матчи группового этапа с участием сборной Грузии (время тбилисское): Матчи группового этапа Евробаскета принимают четыре города. Группа A играет в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C, в которой играет сборная Грузии – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге. В финальной части Евробаскета 2025 принимают участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
18:08 31.08.2025 (обновлено: 18:18 31.08.2025)
После трех туров группового этапа сборная Грузии имеет одну победу и два поражения
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проиграла команде Греции в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 53:94.
Подопечные Александра Джикича не смогли выиграть у соперника ни одну четверть – 13:22, 16:24, 12:23, 12:25.
Самым результативным в составе грузинской команды стал Сандро Мамукелашвили – 14 очков. У Георгия Шермадини и Дуды Санадзе – по 11.
После трех туров группового этапа сборная Грузии имеет одну победу и два поражения, набрав в сумме 4 очка. В первом туре Грузия сенсационно обыграла действующего чемпиона Европы Испанию – 83:69, а затем уступила Италии – 62:78.
Возглавляет группу Греция – 6 очков.
Оставшиеся матчи группового этапа с участием сборной Грузии (время тбилисское):
2 сентября, 19:15, Кипр – Грузия
4 сентября, 16:00, Грузия – Босния и Герцеговина.
Матчи группового этапа Евробаскета принимают четыре города. Группа A играет в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C, в которой играет сборная Грузии – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге.
В финальной части Евробаскета 2025 принимают участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.