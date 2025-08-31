https://sputnik-georgia.ru/20250831/sbornaya-gruzii-ustupila-gretsii-v-matche-gruppovogo-etapa-evrobasketa-2025-294725172.html

Сборная Грузии уступила Греции в матче группового этапа Евробаскета-2025

Сборная Грузии уступила Греции в матче группового этапа Евробаскета-2025

Sputnik Грузия

После трех туров группового этапа сборная Грузии имеет одну победу и два поражения 31.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-31T18:08+0400

2025-08-31T18:08+0400

2025-08-31T18:18+0400

спорт

грузия

новости

греция

кипр

георгий шермадини

дуда санадзе

чемпионат европы по баскетболу

новости грузинского баскетбола

сборная грузии по баскетболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1e/294716026_0:66:1200:741_1920x0_80_0_0_0f6fc581985517259726a14f0999afad.jpg

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проиграла команде Греции в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 53:94. Подопечные Александра Джикича не смогли выиграть у соперника ни одну четверть – 13:22, 16:24, 12:23, 12:25. Самым результативным в составе грузинской команды стал Сандро Мамукелашвили – 14 очков. У Георгия Шермадини и Дуды Санадзе – по 11. После трех туров группового этапа сборная Грузии имеет одну победу и два поражения, набрав в сумме 4 очка. В первом туре Грузия сенсационно обыграла действующего чемпиона Европы Испанию – 83:69, а затем уступила Италии – 62:78. Возглавляет группу Греция – 6 очков. Оставшиеся матчи группового этапа с участием сборной Грузии (время тбилисское): Матчи группового этапа Евробаскета принимают четыре города. Группа A играет в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C, в которой играет сборная Грузии – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге. В финальной части Евробаскета 2025 принимают участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

греция

кипр

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, греция, кипр, георгий шермадини, дуда санадзе, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу, баскетбол