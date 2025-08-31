https://sputnik-georgia.ru/20250831/signalnoe-oruzhie-izymaetsya-iz-svobodnoy-prodazhi-v-gruzii-294717821.html

Сигнальное оружие изымается из свободной продажи в Грузии

Сигнальное оружие изымается из свободной продажи в Грузии

Sputnik Грузия

Все владельцы сигнального оружия будут обязаны его зарегистрировать по правилам охотничьих ружей 31.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-31T16:59+0400

2025-08-31T16:59+0400

2025-08-31T16:59+0400

оружие

оружие

новости

общество

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/12/292556436_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b5f45ea3baab70c3d2ba5d74d02662b7.jpg

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Поправки в закон "Об оружии", согласно которым сигнальное оружие приравняли к огнестрельному и оно будет продаваться только при наличии специального разрешения в лицензионных магазинах, вступают в силу с 1 сентября. Также разрешение понадобится и для транзита подобного оружия, приобретения его иностранцами, перевозку и пересылку. Кроме того, все владельцы сигнального оружия будут обязаны его зарегистрировать по правилам охотничьих ружей. Незаконная продажа сигнального оружия, а также его ношение, будут караться административными штрафами в размере от 500 лари до 6 тысяч лари, в зависимости от вида нарушения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

оружие, оружие, новости, общество, грузия