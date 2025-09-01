https://sputnik-georgia.ru/20250901/chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-prodolzhaet-sokraschatsya--novye-dannye-294730713.html
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Число визитов внутренних туристов в Грузии в апреле-июне 2025 года сократилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 367,3 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 681,1 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 692,5 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 года до 50 лет, они составили 36,6% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси и в регион Имерети. Куда ездили и сколько тратили местные туристы Во втором квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения. Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 280,6 миллиона лари, что на 6,2% больше по сравнению с апрелем-июнем 2024 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 7,4% и составили 166,9 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт. Среди внутренних туристов 57,5% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
туризм, грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Число внутренних туристов в Грузии продолжает сокращаться – новые данные
По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 367,3 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 681,1 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 692,5 тысячи.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 года до 50 лет, они составили 36,6% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси и в регион Имерети.
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
Во втором квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии (среднемесячные показатели)
Цель визита
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе визитов, %
Визит к родственникам и друзьям
871,1
51,8
Шопинг
256,8
15,3
Лечение
158,2
9,4
Посещение второго дома
157,5
9,4
Отдых и развлечения
155,9
9,3
Профдеятельность
24,5
1,5
Другое
57,1
3,4
Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 280,6 миллиона лари, что на 6,2% больше по сравнению с апрелем-июнем 2024 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 7,4% и составили 166,9 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)
Виды расходов
Расходы, млн лари
Расходы за визит, лари
Шопинг
107,1
63,7
Еда и напитки
62,5
37,2
Транспорт
58,9
35,1
Размещение
4,6
2,7
Развлечения
2,0
1,2
Другое
45,5
27,1
Среди внутренних туристов 57,5% составляют женщины.