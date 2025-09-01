Грузия
Число внутренних туристов в Грузии продолжает сокращаться – новые данные
Во втором квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам 01.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-01T09:01+0400
2025-09-01T09:01+0400
туризм
грузия
новости
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0b/278456890_0:94:2049:1246_1920x0_80_0_0_0baf667dc32a6794ce316d60641d5640.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Число визитов внутренних туристов в Грузии в апреле-июне 2025 года сократилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 367,3 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 681,1 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 692,5 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 года до 50 лет, они составили 36,6% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси и в регион Имерети. Куда ездили и сколько тратили местные туристы Во втором квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения. Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 280,6 миллиона лари, что на 6,2% больше по сравнению с апрелем-июнем 2024 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 7,4% и составили 166,9 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт. Среди внутренних туристов 57,5% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Новости
ru_GE
09:01 01.09.2025
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Мартвильский каньон и водопад Окаце на западе Грузии в ночные часы при 3D-освещении
Мартвильский каньон и водопад Окаце на западе Грузии в ночные часы при 3D-освещении - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2025
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
Подписаться
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Число визитов внутренних туристов в Грузии в апреле-июне 2025 года сократилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 367,3 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 681,1 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 692,5 тысячи.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 года до 50 лет, они составили 36,6% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси и в регион Имерети.

Куда ездили и сколько тратили местные туристы

Во втором квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии (среднемесячные показатели)

Цель визита

Число визитов, тысячи

Доля в общем числе визитов, %

Визит к родственникам и друзьям

871,1

51,8

Шопинг

256,8

15,3

Лечение

158,2

9,4

Посещение второго дома

157,5

9,4

Отдых и развлечения

155,9

9,3

Профдеятельность

24,5

1,5

Другое

57,1

3,4

Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 280,6 миллиона лари, что на 6,2% больше по сравнению с апрелем-июнем 2024 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 7,4% и составили 166,9 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)

Виды расходов

Расходы, млн лари

Расходы за визит, лари

Шопинг

107,1

63,7

Еда и напитки

62,5

37,2

Транспорт

58,9

35,1

Размещение

4,6

2,7

Развлечения

2,0

1,2

Другое

45,5

27,1

Среди внутренних туристов 57,5% составляют женщины.
