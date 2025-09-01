https://sputnik-georgia.ru/20250901/chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-prodolzhaet-sokraschatsya--novye-dannye-294730713.html

Число внутренних туристов в Грузии продолжает сокращаться – новые данные

Во втором квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Число визитов внутренних туристов в Грузии в апреле-июне 2025 года сократилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, в этот период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 367,3 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 681,1 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 692,5 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 года до 50 лет, они составили 36,6% от общего числа. За отчетный период наибольшее количество посещений было совершено в Тбилиси и в регион Имерети. Куда ездили и сколько тратили местные туристы Во втором квартале 2025 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга и лечения. Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 280,6 миллиона лари, что на 6,2% больше по сравнению с апрелем-июнем 2024 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 7,4% и составили 166,9 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт. Среди внутренних туристов 57,5% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

