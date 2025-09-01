https://sputnik-georgia.ru/20250901/ekonomika-gruzii-razvivaetsya-nesmotrya-ni-na-chto--zamglavy-minekonomiki-294730512.html

Экономика Грузии развивается несмотря ни на что – замглавы Минэкономики

Экономика Грузии развивается несмотря ни на что – замглавы Минэкономики

Sputnik Грузия

По словам заместителя министра, экономическому росту также способствуют позитивные тенденции, зафиксированные в направлении экспорта товаров и доходов от... 01.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-01T11:58+0400

2025-09-01T11:58+0400

2025-09-01T11:58+0400

экономика

грузия

обзоры

министерство экономики и устойчивого развития грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283818351_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_884d8346c0df6d54140548ab47664d0c.jpg

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Несмотря на геополитические и внешние шоки, экономика Грузии продолжает развиваться высокими темпами, заявил заместитель министра экономики страны Вахтанг Цинцадзе. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2025 года составил 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По словам заместителя министра, экономическому росту также способствуют позитивные тенденции, зафиксированные в направлении экспорта товаров и доходов от туризма. "По нашим ожиданиям, тенденции высокого экономического роста продолжатся и в последующие годы. По прогнозу Международного валютного фонда, в 2025-2030 годах в Грузии будет самый высокий экономический рост как в регионе, так и в Европе, в том числе среди стран-кандидатов в Евросоюз, который в среднем составит 5,4 процента", – отметил Цинцадзе. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июле 2025 года внесли сферы транспорта и складирования, информации и коммуникации, искусства, развлечений, отдыха и торговли. Снижение зафиксировано в секторах промышленности и строительства. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, обзоры, министерство экономики и устойчивого развития грузии