Грузинская оппозиция спекулирует темой саммита ШОС – правящая партия ответила оппонентам

В "Грузинской мечте" призывают не смешивать грузинские и китайские интересы, поскольку Грузия не стремится к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества 01.09.2025

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Только враги своей собственной страны могут спекулировать и использовать тему отсутствия Грузии на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявили в правящей партии "Грузинская мечта". Лидеры оппозиционных партий, среди которых "Единое национальное движение" и "Лело за Грузию", объяснили отсутствие представителей грузинских властей на саммите ШОС тем, что "даже для Китая Грузия ненадежный партнер", что "партнеры ни во что не ставят "Грузинскую мечту". По словам депутата правящей партии Ираклия Кадагишвили, в оппозиции не могут определиться даже на тему того, стоит или нет Грузии развивать отношения с Китаем. "Их (оппозиции) "духовный отец" Джо Уилсон постоянно твердил, что Грузия теперь становится рабом Коммунистической партии Китая. Сегодня они плачут, почему Коммунистическая партия Китая не пригласила Грузию. Это ясно показывает, что наша оппозиция полностью лишена всякой морали", – заявил Кадагишвили. Конгрессмен Джо Уилсон – инициатор проекта известного закона MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), направленного против грузинского правительства. По словам представителя правящей партии, у Шанхайской организации сотрудничества есть своя четкая позиция, а у Грузии – своя. "Страна, которая явно настроена прозападно, конечно же, не участвует в работе этой организации", – заявил Кадагишвили. Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Беларусь. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Грузия и Китай В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

