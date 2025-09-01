https://sputnik-georgia.ru/20250901/kakie-novshestva-vstupili-v-silu-v-gruzii-s-1-sentyabrya-294737591.html

Какие новшества вступили в силу в Грузии с 1 сентября

Какие новшества вступили в силу в Грузии с 1 сентября

С 1 сентября в Грузии вступили поправки в закон "О положении иностранцев и лиц без гражданства" 01.09.2025

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. С 1 сентября в Грузии вступили в силу сразу несколько нововведений: от появления нового вида на жительство для IT-специалистов и запуска программы по финансированию дорогостоящих лекарств до введения обязательного преподавания грузинского языка на ряде образовательных программ. С 1 сентября в Грузии вступили поправки в закон "О положении иностранцев и лиц без гражданства", которые вводят новую форму вида на жительство для IT-специалистов. IT-ВНЖ будет предоставляться на три года, с возможностью продления, в общей сложности максимум на 12 лет. Этот вид ВНЖ смогут получить не только специалисты в сфере информационных технологий, но и члены их семей. Поправки приняты в третьем, окончательном чтении, 15 июня. Специальный вид на жительство будет выдаваться трудовым мигрантам, работающим в сфере IT как по найму в международных компаниях, так и имеющих статус "малого бизнеса" в Грузии. Документ будет выдаваться сроком на три года, но будет прерван, если его обладатель фактически не будет находиться в стране в течение 183 дней из 12 месяцев. Мэрия Тбилиси начала финансировать дорогостоящие лекарства от ревматоидного артрита. Принять участие в программе могут жители Тбилиси со сроком регистрации в столице не менее двух лет, с диагнозом ревматоидный артрит, чей индекс DAS28 (Disease Activity Score–28), указывающий на активность заболевания, составляет 3,2 и выше. Пациентам будет выдаваться дорогостоящий препарат "Актемра". Для социально незащищенных, чей рейтинг в базе до 150 тыс. баллов, лекарство будет профинансировано полностью, для остальных бенефициаров – на 80%. Вступили в силу новые элементы госпрограммы "Производи в Грузии". Увеличены размеры грантов для женщин-предпринимательниц, выросло софинансирование по кредитам и лизингу (на 2 процентных пункта), добавились грантовые компоненты для высокогорного, агро- и зеленого туризма. В высших учебных заведениях преподавание грузинского языка становится обязательным для отдельных программ бакалавриата. Поправки к закону "О высшем образовании" будут применяться к студентам, обучающимся в высших учебных заведениях с 1 августа 2025 года. Для студентов, поступивших в высшее учебное заведение для обучения по программам бакалавриата, интегрированного бакалавриата и магистратуры по педагогическому образованию, интегрированной магистратуры по ветеринарной медицине, а также программам послевузовского образования по специальности "врач-стоматолог" на государственном языке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

