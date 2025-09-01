https://sputnik-georgia.ru/20250901/levyy-alyans-es--ne-soyuz-svobodnykh-stran-a-obedinenie-koloniy-294735273.html

"Левый альянс": ЕС – не союз свободных стран, а объединение колоний

Главной причиной и целью возвращения "Левого альянса" в активную политику является нейтрализация этой ложной пропаганды и пробуждение населения нашей страны... 01.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. "Левый альянс" объявил о возвращении в активную политику с главной целью – борьба с пропагандой о необходимости вступления Грузии в Европейский союз, которую партия называет "объединением колоний, а не союзом свободных стран". "Левый альянс" уже зарегистрирован и получил право участвовать в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в октябре 2025 года. Партия будет участвовать под избирательным номером 10. Члены "Левого альянса" планируют встречаться с населением страны, объясняя, что евроинтеграция "это не путь, который приведет Грузию к миру". В заявлении отмечено, что тема членства Грузии в ЕС активно используется против страны и служит инструментом давления на часть общества. Партия считает, что внесение "евроинтеграции" в Конституцию было серьезной ошибкой, последствия которой страна ощущает до сих пор. Статус кандидата, безвиз и открытые переговоры используются для навязывания населению идеи, что альтернативы вступлению в ЕС нет. "Главной причиной и целью возвращения "Левого альянса" в активную политику является нейтрализация этой ложной пропаганды и пробуждение населения нашей страны", – отмечено в заявлении партии.Абсолютная ложь утверждать, что членство в ЕС принесет Грузии экономическую или политическую выгоду, так же ложно само существование этой перспективы, подчеркивают в партии. При этом они заявляют, что даже в случае гипотетического вступления Грузии в ЕС страна должна отказаться от членства в "разрушенном союзе". "Сегодня экономика ЕС переживает рецессию, тогда как в Грузии наблюдается двузначный экономический рост… Не говоря уже о духовной и моральной деградации, происходящей в странах-членах ЕС", – говорится в заявлении. Искусственная миграция, пропаганда искаженного образа жизни и антицерковные псевдолиберальные "ценности" превратили некогда действительно идеальный Европейский союз в грязное болото, из которого даже сами страны-члены стремятся выбраться, отмечено в заявлении. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. О "Левом альянсе" Политическое объединение "Левый альянс" было создано бывшими членами Лейбористской партии и позиционирует себя как оппозиционная левая сила. На парламентских выборах 2020 года "Левый альянс" не участвовал самостоятельно, а присоединился к "Альянсу патриотов Грузии". Однако уже в 2024 году партия решила выйти на выборы отдельно и получила в избирательном бюллетене номер 26. По данным ЦИК, на выборах 26 октября 2024 года "Левый альянс" набрал около 0,063% голосов и не прошел в парламент.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

