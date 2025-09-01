https://sputnik-georgia.ru/20250901/mid-gruzii-napravil-evrokomissii-otchet-o-vypolnenii-vosmi-rekomendatsiy-294740335.html

МИД Грузии направил Еврокомиссии отчет о выполнении восьми рекомендаций

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Отчет о выполнении Грузией рекомендаций Еврокомиссии был отправлен 31 августа, сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии. Еврокомиссия по вопросам миграции 16 июля отправила в МИД Грузии письмо, в котором попросила до 31 августа предоставить информацию о выполнении последних условий для сохранения безвизового режима, среди которых отмена закона об "иноагентах" и запрет пропаганды ЛГБТ*. "Вчера в установленный срок отчет был передан в Европейскую комиссию", – заявили в МИД. Перечень восьми рекомендаций, от выполнения которых будет зависеть сохранение для граждан Грузии безвизового режима со странами ЕС: 1. Обеспечить и защитить основные права всех граждан Грузии, включая свободу собраний, выражения мнений и объединений, право на неприкосновенность частной жизни, право на участие в общественной жизни и запрет дискриминации.2. Не допускать и отменить любое законодательство, ограничивающее основные права и свободы, нарушающее принцип недискриминации и противоречащее европейским и международным стандартам. В частности, отменить закон "О прозрачности иностранного влияния" и пакет законов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", а также пересмотреть национальную стратегию и План действий в области прав человека с целью полной защиты прав LGBTIQ*-людей.3. Привести визовую политику Грузии в соответствии со списком стран ЕС, для граждан которых действует визовый режим, в частности, в отношении стран, представляющих угрозу безопасности ЕС или связанных с нелегальной миграцией.4.Усилить меры по сокращению числа необоснованных заявлений на убежище и случаев незаконного пребывания в странах ЕС, включая информационные кампании о правилах безвиза, усиление пограничного контроля. 5. Создать Офис по возврату активов и Офис по управлению активами, продолжить усилия по выявлению, аресту, управлению, конфискации и реализации имущества. 6. Принять новую стратегию и план действий по борьбе с коррупцией, выделить достаточные ресурсы для их реализации и уделить особое внимание расследованию, судебному преследованию и осуждению коррупции высокого уровня. 7. Внести поправки в закон об Антикоррупционном бюро для реализации ключевых рекомендаций Венецианской комиссии, в частности, касающихся независимости, политической нейтральности и функций Бюро. 8. Привести закон о защите персональных данных в соответствии с правовыми нормами ЕС. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

