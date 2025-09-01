https://sputnik-georgia.ru/20250901/ministerstvo-ekonomiki-gruzii-obyavilo-o-nachale-oplachivaemoy-stazhirovki-dlya-molodezhi-294741372.html

Министерство экономики Грузии объявило о начале оплачиваемой стажировки для молодежи

Министерство экономики Грузии объявило о начале оплачиваемой стажировки для молодежи

Sputnik Грузия

По данным ведомства, критериями отбора стажеров являются академическая успеваемость (средний балл) и балльная система 01.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-01T23:15+0400

2025-09-01T23:15+0400

2025-09-01T23:15+0400

новости

грузия

общество

министерство экономики и устойчивого развития грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/02/261710205_0:49:1281:769_1920x0_80_0_0_69bca2c854b4ba734f328cbf4b2cdd28.jpg

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Объявлен конкурс на участие в трехмесячной оплачиваемой стажировке в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии, говорится в сообщении ведомства. Желающие пройти стажировку в Минэкономики страны должны подать заявку с 1 по 10 сентября включительно через сайт www.hr.gov.ge. Стажировка начнется в октябре. Принять участие в госпрограмме и, соответственно, пройти оплачиваемую стажировку в центральном аппарате министерства и организациях его системы смогут трудоспособные граждане Грузии, владеющие государственным языком и обучающиеся на первой (в случае выпускного курса) или второй ступени высшего образования, либо завершившие первую или вторую ступень высшего образования в весеннем семестре 2024-2025 учебного года. По данным ведомства, критериями отбора стажеров являются академическая успеваемость (средний балл) и балльная система. Кандидатам с более высокими оценками будет отдано предпочтение на собеседовании. В рамках программы 164 гражданина Грузии пройдут стажировку в центральном аппарате Минэкономики и входящих в ведомство организациях по таким направлениям, как: Право; Экономика; Бизнес-администрирование; Строительство/Гидротехническое строительство/Территориальное планирование/Градостроительство/Архитектура; Геология/Картография; Физика, химия, радиофизика, автоматика и системы управления; Инженер-строитель, инженер, инженер-автомобилестроитель, инженер-электрик; Энергетика; Финансы/Аудит; Международные отношения; Государственное управление; Журналистика, связи с общественностью; Телекоммуникации/Информационно-коммуникационные технологии; Транспорт/Логистика; Морское направление; Гидрография; Туристическое направление; Социальные науки; Программирование/IT-направление. Конкурс будет проводиться в два этапа. Решение о включении в программу в качестве стажера будет принимать уполномоченная комиссия. Стажировка в госструктурах Стажировка на государственной службе в Грузии стала оплачиваемой с 1 января 2024 года. Соответствующие поправки вошли в закон "О государственной службе". Стажировкой считается выполнение определенной работы в государственном учреждении за вознаграждение, целью которой является приобретение профессиональных знаний и опыта, развитие практических навыков и повышение квалификации в целях подготовки квалифицированных кадров для государственных учреждений. Стажер – лицо, выполняющее определенную работу в государственном учреждении за вознаграждение в обмен на профессиональные знания и опыт в целях приобретения, развития практических навыков и повышения квалификации. Стажировка в юридическом лице публичного права будет считаться стажировкой в государственном учреждении. Стажировку могут пройти студенты магистратуры, выпускного курса бакалавриата и второго курса профессионально-технических училищ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, министерство экономики и устойчивого развития грузии