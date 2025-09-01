https://sputnik-georgia.ru/20250901/my-sdelali-vybor--trener-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-obyasnil-prichinu-proigrysha-gretsii-294733649.html

Мы сделали выбор – тренер сборной Грузии по баскетболу объяснил причину проигрыша Греции

Мы сделали выбор – тренер сборной Грузии по баскетболу объяснил причину проигрыша Греции

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Перед матчем с Грецией у сборной Грузии было два варианта развития событий: бороться до конца и потратить на этот матч все силы, либо сосредоточиться на предстоящих встречах с Кипром и Боснией и Герцеговиной, рассказал тренер грузинской команды Александр Джикич после матча. Сборная Грузии по баскетболу уступила Греции на Евробаскете со счетом 53:94. После трех встреч у подопечных Александра Джикича 4 очка – два проигрыша и одна победа. По словам тренера, игра была неприятной для просмотра, и он понимает реакцию зрителей. "Она не нравится ни мне, ни моим баскетболистам, но мы выбрали этот путь. Хочу также отметить, что полная концентрация против Греции не гарантировала нам победу. Будем отдыхать и готовиться к матчам против Боснии и Герцеговины и Кипра", – сказал Джикич.Оставшиеся матчи группового этапа с участием сборной Грузии (время тбилисское): 2 сентября, 19:15, Кипр – Грузия; 4 сентября, 16:00, Грузия – Босния и Герцеговина. Матчи группового этапа Евробаскета принимают четыре города. Группа A играет в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C, в которой играет сборная Грузии – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге. В финальной части Евробаскета 2025 принимают участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд. Из каждой группы дальше проходят по четыре команды. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

