Мы сделали выбор – тренер сборной Грузии по баскетболу объяснил причину проигрыша Греции
Мы сделали выбор – тренер сборной Грузии по баскетболу объяснил причину проигрыша Греции
01.09.2025
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Перед матчем с Грецией у сборной Грузии было два варианта развития событий: бороться до конца и потратить на этот матч все силы, либо сосредоточиться на предстоящих встречах с Кипром и Боснией и Герцеговиной, рассказал тренер грузинской команды Александр Джикич после матча. Сборная Грузии по баскетболу уступила Греции на Евробаскете со счетом 53:94. После трех встреч у подопечных Александра Джикича 4 очка – два проигрыша и одна победа. По словам тренера, игра была неприятной для просмотра, и он понимает реакцию зрителей. "Она не нравится ни мне, ни моим баскетболистам, но мы выбрали этот путь. Хочу также отметить, что полная концентрация против Греции не гарантировала нам победу. Будем отдыхать и готовиться к матчам против Боснии и Герцеговины и Кипра", – сказал Джикич.Оставшиеся матчи группового этапа с участием сборной Грузии (время тбилисское): 2 сентября, 19:15, Кипр – Грузия; 4 сентября, 16:00, Грузия – Босния и Герцеговина. Матчи группового этапа Евробаскета принимают четыре города. Группа A играет в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C, в которой играет сборная Грузии – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге. В финальной части Евробаскета 2025 принимают участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд. Из каждой группы дальше проходят по четыре команды. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Перед матчем с Грецией у сборной Грузии было два варианта развития событий: бороться до конца и потратить на этот матч все силы, либо сосредоточиться на предстоящих встречах с Кипром и Боснией и Герцеговиной, рассказал тренер грузинской команды Александр Джикич после матча.
Сборная Грузии по баскетболу уступила Греции на Евробаскете со счетом 53:94. После трех встреч у подопечных Александра Джикича 4 очка – два проигрыша и одна победа.
"Перед матчем у нас было два варианта: либо бороться до конца против Греции и вложить в это все силы, либо думать о здоровье, экономить силы и сосредоточиться на победе в последних двух матчах (против Боснии и Герцеговины и Кипра). Я выбрал второй вариант", – сказал Джикич.
По словам тренера, игра была неприятной для просмотра, и он понимает реакцию зрителей.
"Она не нравится ни мне, ни моим баскетболистам, но мы выбрали этот путь. Хочу также отметить, что полная концентрация против Греции не гарантировала нам победу. Будем отдыхать и готовиться к матчам против Боснии и Герцеговины и Кипра", – сказал Джикич.
Оставшиеся матчи группового этапа с участием сборной Грузии (время тбилисское):
2 сентября, 19:15, Кипр – Грузия;
4 сентября, 16:00, Грузия – Босния и Герцеговина.
Матчи группового этапа Евробаскета принимают четыре города. Группа A играет в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C, в которой играет сборная Грузии – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге.
В финальной части Евробаскета 2025 принимают участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.
Из каждой группы дальше проходят по четыре команды.