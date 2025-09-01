https://sputnik-georgia.ru/20250901/na-sammite-shos-prinyali-deklaratsiyu-po-razvitiyu-obedineniya-do-2035-goda-294736683.html
На саммите ШОС приняли декларацию по развитию объединения до 2035 года
На саммите ШОС приняли декларацию по развитию объединения до 2035 года
Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа – 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств 01.09.2025
На саммите ШОС приняли декларацию по развитию объединения до 2035 года
15:30 01.09.2025 (обновлено: 15:42 01.09.2025)
Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа – 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Страны Шанхайской организации сотрудничества приняли Стратегию развития ШОС до 2035 года, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.
"В целях дальнейшего совершенствования деятельности ШОС государства-члены приняли Стратегию развития ШОС до 2035 года, которая определяет приоритетные задачи и основные направления углубления многогранного сотрудничества в интересах обеспечения мира и стабильности, развития и процветания на пространстве ШОС", – говорится в декларации.
Основные тезисы декларации:
Страны решили учредить Банк развития ШОС.
Осудили удары США и Израиля по Ирану. Указали на недопустимость повреждения ядерной инфраструктуры во время военных конфликтов;
Выступили с осуждением терроризма;
Призвали к прекращению огня в Секторе Газа. Выразили готовность поддержать усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития Афганистана;
Выразили готовность совместно работать над предотвращением рисков для безопасности, связанных с ИИ;
Считают необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям.
Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа – 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Беларусь. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.