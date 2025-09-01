https://sputnik-georgia.ru/20250901/odin-iz-liderov-futbolnoy-sbornoy-gruzii-propustit-match-s-turtsiey-iz-za-travmy-294733824.html
Один из лидеров футбольной сборной Грузии пропустит матч с Турцией из-за травмы
Один из лидеров футбольной сборной Грузии пропустит матч с Турцией из-за травмы
Sputnik Грузия
Сборная Грузии начинает подготовку к отборочному турниру чемпионата мира по футболу FIFA 2026 с 1 сентября 01.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-01T14:54+0400
2025-09-01T14:54+0400
2025-09-01T14:54+0400
спорт
грузия
новости
турция
болгария
отар китеишвили
вилли саньоль
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/19/288592571_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_c5125ed884bfa1b3409efe0874ad0df7.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу, один из ключевых игроков центра поля Отар Китеишвили пропустит предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата мира против Турции и Болгарии из-за травмы. О травме 29-летнего Китеишвили ранее рассказал главный тренер грацского "Штурма" Юрген Зоймель. Один из лидеров австрийского клуба и сборной Грузии получил травму в первом тайме выездного матча против "Грацера". Китеишвили травмировал голень в борьбе за мяч. Сообщается, что травма крайне болезненная.Тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль вызвал на замену травмированному Отару Китеишвили игрока молодежной сборной Грузии Георгия Квернадзе. Для Квернадзе это дебютный вызов в первую команду.Сборная Грузии начинает подготовку к отборочному турниру чемпионата мира по футболу FIFA 2026 с 1 сентября. В первых двух раундах отборочного цикла сборная Грузии дома примет Турцию 4 сентября и Болгарию – 7 сентября. Расписание матчей сборной Грузии: 4 сентября, Грузия-Турция, 7 сентября, Грузия-Болгария, 11 октября, Испания-Грузия, 14 октября, Турция-Грузия, 15 ноября, Грузия-Испания, 18 ноября, Болгария-Грузия. Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
болгария
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/19/288592571_32:0:1125:820_1920x0_80_0_0_c6557ef4f7c608ea94a7375b2da649b7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, турция, болгария, отар китеишвили, вилли саньоль, тбилиси
спорт, грузия, новости, турция, болгария, отар китеишвили, вилли саньоль, тбилиси
Один из лидеров футбольной сборной Грузии пропустит матч с Турцией из-за травмы
Сборная Грузии начинает подготовку к отборочному турниру чемпионата мира по футболу FIFA 2026 с 1 сентября
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу, один из ключевых игроков центра поля Отар Китеишвили пропустит предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата мира против Турции и Болгарии из-за травмы.
О травме 29-летнего Китеишвили ранее рассказал главный тренер грацского "Штурма" Юрген Зоймель.
Один из лидеров австрийского клуба и сборной Грузии получил травму в первом тайме выездного матча против "Грацера". Китеишвили травмировал голень в борьбе за мяч. Сообщается, что травма крайне болезненная.
Тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль вызвал на замену травмированному Отару Китеишвили игрока молодежной сборной Грузии Георгия Квернадзе. Для Квернадзе это дебютный вызов в первую команду.
Сборная Грузии начинает подготовку к отборочному турниру чемпионата мира по футболу FIFA 2026 с 1 сентября. В первых двух раундах отборочного цикла сборная Грузии дома примет Турцию 4 сентября и Болгарию – 7 сентября.
Расписание матчей сборной Грузии:
4 сентября, Грузия-Турция,
7 сентября, Грузия-Болгария,
11 октября, Испания-Грузия,
14 октября, Турция-Грузия,
15 ноября, Грузия-Испания,
18 ноября, Болгария-Грузия.
Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады.