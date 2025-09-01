https://sputnik-georgia.ru/20250901/odin-iz-liderov-futbolnoy-sbornoy-gruzii-propustit-match-s-turtsiey-iz-za-travmy-294733824.html

Один из лидеров футбольной сборной Грузии пропустит матч с Турцией из-за травмы

Один из лидеров футбольной сборной Грузии пропустит матч с Турцией из-за травмы

01.09.2025

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу, один из ключевых игроков центра поля Отар Китеишвили пропустит предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата мира против Турции и Болгарии из-за травмы. О травме 29-летнего Китеишвили ранее рассказал главный тренер грацского "Штурма" Юрген Зоймель. Один из лидеров австрийского клуба и сборной Грузии получил травму в первом тайме выездного матча против "Грацера". Китеишвили травмировал голень в борьбе за мяч. Сообщается, что травма крайне болезненная.Тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль вызвал на замену травмированному Отару Китеишвили игрока молодежной сборной Грузии Георгия Квернадзе. Для Квернадзе это дебютный вызов в первую команду.Сборная Грузии начинает подготовку к отборочному турниру чемпионата мира по футболу FIFA 2026 с 1 сентября. В первых двух раундах отборочного цикла сборная Грузии дома примет Турцию 4 сентября и Болгарию – 7 сентября. Расписание матчей сборной Грузии: 4 сентября, Грузия-Турция, 7 сентября, Грузия-Болгария, 11 октября, Испания-Грузия, 14 октября, Турция-Грузия, 15 ноября, Грузия-Испания, 18 ноября, Болгария-Грузия. Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

