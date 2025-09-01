Осторожно, грузинские водители: ТОП-5 нарушений на дорогах страны
© photo: Sputnik / StringerМужчины в машине с откидным верхом
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
В Грузии действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Число штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2025 года, составило 1,8 миллиона, говорится в материалах МВД Грузии.
Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 90 долларов) в зависимости от вида нарушения.
Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав.
Sputnik Грузия представляет вам ТОП-5 нарушений на дорогах Грузии:
1. Превышение скорости
© photo: Sputnik / StringerПредвыборная реклама и автомобили на дороге
Предвыборная реклама и автомобили на дороге
© photo: Sputnik / Stringer
Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии является превышение скорости более чем на 15 километров в час. Всего за это нарушение в период с 1 января по 30 июня 2025 года было выписано 743 241 штраф. Штраф за превышение скорости составляет от 50 лари.
2. Игнорирование правил парковки
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПлатная парковка в столице Грузии
Платная парковка в столице Грузии
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
На втором месте оказалось игнорирование знаков "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки. Всего за шесть месяцев 2025 года в Грузии было выписано 338 048 штрафов за это нарушение.
3. Небрежное вождение
Комплекс автофиксации нарушений ПДД
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev/
На третьем месте:
несоблюдение водителями требований дорожных знаков и дорожной разметки;
нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил передвижения во время учебы и в жилой зоне;
нарушение правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению.
Всего таких нарушений было зафиксировано 181 609.
4. Поездки не на своей полосе
© photo: Sputnik / StringerТбилиси весной. Движение машин на набережной
Тбилиси весной. Движение машин на набережной
© photo: Sputnik / Stringer
На четвертое место вышел выезд на специально выделенные для автобусов полосы движения, которые устроены в городах Грузии. Всего за полгода зафиксировано 93 477 подобных нарушений. Штраф составляет 100 лари.
5. Отсутствие техосмотра
Ремонтный бокс. Мастерская, где чинят машины - моторист за работой
Замыкает пятерку нарушений передача другому лицу или запуск в эксплуатацию транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр. Всего в Грузии за шесть месяцев было выписано 87 169 подобных штрафов. Штраф за это нарушение составляет 50 лари.
Видеоштрафы и баллы
За неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры.
© photo: Sputnik / StringerВидео камеры слежения на городских улицах и в парках
Видео камеры слежения на городских улицах и в парках
© photo: Sputnik / Stringer
Всего в период с 1 января по 30 июня 2025 года в Грузии было выписано полмиллиона видеоштрафов на сумму 77,5 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за два квартала 2025 нарушили ПДД 630 тысяч раз.
В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 130 206 водителей. Исчерпали допустимый лимит 52 человека.