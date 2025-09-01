https://sputnik-georgia.ru/20250901/ostorozhno-gruzinskie-voditeli-top-5-narusheniy-na-dorogakh-strany-294689498.html

Осторожно, грузинские водители: ТОП-5 нарушений на дорогах страны

Sputnik Грузия

В Грузии действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений 01.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Число штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2025 года, составило 1,8 миллиона, говорится в материалах МВД Грузии. Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав. Sputnik Грузия представляет вам ТОП-5 нарушений на дорогах Грузии: 1. Превышение скорости Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии является превышение скорости более чем на 15 километров в час. Всего за это нарушение в период с 1 января по 30 июня 2025 года было выписано 743 241 штраф. Штраф за превышение скорости составляет от 50 лари. 2. Игнорирование правил парковки На втором месте оказалось игнорирование знаков "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки. Всего за шесть месяцев 2025 года в Грузии было выписано 338 048 штрафов за это нарушение. 3. Небрежное вождение На третьем месте: Всего таких нарушений было зафиксировано 181 609. 4. Поездки не на своей полосе На четвертое место вышел выезд на специально выделенные для автобусов полосы движения, которые устроены в городах Грузии. Всего за полгода зафиксировано 93 477 подобных нарушений. Штраф составляет 100 лари. 5. Отсутствие техосмотра Замыкает пятерку нарушений передача другому лицу или запуск в эксплуатацию транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр. Всего в Грузии за шесть месяцев было выписано 87 169 подобных штрафов. Штраф за это нарушение составляет 50 лари. Видеоштрафы и баллы За неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры. Всего в период с 1 января по 30 июня 2025 года в Грузии было выписано полмиллиона видеоштрафов на сумму 77,5 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за два квартала 2025 нарушили ПДД 630 тысяч раз. В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 130 206 водителей. Исчерпали допустимый лимит 52 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

