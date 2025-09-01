Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250901/ostorozhno-gruzinskie-voditeli-top-5-narusheniy-na-dorogakh-strany-294689498.html
Осторожно, грузинские водители: ТОП-5 нарушений на дорогах страны
Осторожно, грузинские водители: ТОП-5 нарушений на дорогах страны
Sputnik Грузия
В Грузии действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений 01.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-01T10:52+0400
2025-09-01T10:52+0400
водители
грузинские дороги, машины и их водители
грузия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/12/252615119_0:27:3501:1996_1920x0_80_0_0_129122fa27407fe53dce9966cdd12862.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Число штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2025 года, составило 1,8 миллиона, говорится в материалах МВД Грузии. Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав. Sputnik Грузия представляет вам ТОП-5 нарушений на дорогах Грузии: 1. Превышение скорости Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии является превышение скорости более чем на 15 километров в час. Всего за это нарушение в период с 1 января по 30 июня 2025 года было выписано 743 241 штраф. Штраф за превышение скорости составляет от 50 лари. 2. Игнорирование правил парковки На втором месте оказалось игнорирование знаков "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки. Всего за шесть месяцев 2025 года в Грузии было выписано 338 048 штрафов за это нарушение. 3. Небрежное вождение На третьем месте: Всего таких нарушений было зафиксировано 181 609. 4. Поездки не на своей полосе На четвертое место вышел выезд на специально выделенные для автобусов полосы движения, которые устроены в городах Грузии. Всего за полгода зафиксировано 93 477 подобных нарушений. Штраф составляет 100 лари. 5. Отсутствие техосмотра Замыкает пятерку нарушений передача другому лицу или запуск в эксплуатацию транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр. Всего в Грузии за шесть месяцев было выписано 87 169 подобных штрафов. Штраф за это нарушение составляет 50 лари. Видеоштрафы и баллы За неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры. Всего в период с 1 января по 30 июня 2025 года в Грузии было выписано полмиллиона видеоштрафов на сумму 77,5 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за два квартала 2025 нарушили ПДД 630 тысяч раз. В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 130 206 водителей. Исчерпали допустимый лимит 52 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/12/252615119_400:0:3099:2024_1920x0_80_0_0_688952002ffc6144cf3db15471da5897.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
водители, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество
водители, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество

Осторожно, грузинские водители: ТОП-5 нарушений на дорогах страны

10:52 01.09.2025
© photo: Sputnik / StringerМужчины в машине с откидным верхом
Мужчины в машине с откидным верхом - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
В Грузии действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Число штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2025 года, составило 1,8 миллиона, говорится в материалах МВД Грузии.
Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 90 долларов) в зависимости от вида нарушения.
Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав.
Sputnik Грузия представляет вам ТОП-5 нарушений на дорогах Грузии:
1. Превышение скорости
© photo: Sputnik / StringerПредвыборная реклама и автомобили на дороге
Предвыборная реклама и автомобили на дороге - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2025
Предвыборная реклама и автомобили на дороге
© photo: Sputnik / Stringer
Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии является превышение скорости более чем на 15 километров в час. Всего за это нарушение в период с 1 января по 30 июня 2025 года было выписано 743 241 штраф. Штраф за превышение скорости составляет от 50 лари.
2. Игнорирование правил парковки
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПлатная парковка в столице Грузии
Платная парковка в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2025
Платная парковка в столице Грузии
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
На втором месте оказалось игнорирование знаков "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки. Всего за шесть месяцев 2025 года в Грузии было выписано 338 048 штрафов за это нарушение.
3. Небрежное вождение
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev / Перейти в фотобанкКомплекс автофиксации нарушений ПДД
Комплекс автофиксации нарушений ПДД - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2025
Комплекс автофиксации нарушений ПДД
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev
/
Перейти в фотобанк
На третьем месте:
несоблюдение водителями требований дорожных знаков и дорожной разметки;
нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил передвижения во время учебы и в жилой зоне;
нарушение правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению.
Всего таких нарушений было зафиксировано 181 609.
4. Поездки не на своей полосе
© photo: Sputnik / StringerТбилиси весной. Движение машин на набережной
Тбилиси весной. Движение машин на набережной - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2025
Тбилиси весной. Движение машин на набережной
© photo: Sputnik / Stringer
На четвертое место вышел выезд на специально выделенные для автобусов полосы движения, которые устроены в городах Грузии. Всего за полгода зафиксировано 93 477 подобных нарушений. Штраф составляет 100 лари.
5. Отсутствие техосмотра
© Sputnik / Alexander ImedashviliРемонтный бокс. Мастерская, где чинят машины - моторист за работой
Ремонтный бокс. Мастерская, где чинят машины - моторист за работой - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2025
Ремонтный бокс. Мастерская, где чинят машины - моторист за работой
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Замыкает пятерку нарушений передача другому лицу или запуск в эксплуатацию транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр. Всего в Грузии за шесть месяцев было выписано 87 169 подобных штрафов. Штраф за это нарушение составляет 50 лари.

Видеоштрафы и баллы

За неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры.
© photo: Sputnik / StringerВидео камеры слежения на городских улицах и в парках
Видео камеры слежения на городских улицах и в парках - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2025
Видео камеры слежения на городских улицах и в парках
© photo: Sputnik / Stringer
Всего в период с 1 января по 30 июня 2025 года в Грузии было выписано полмиллиона видеоштрафов на сумму 77,5 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за два квартала 2025 нарушили ПДД 630 тысяч раз.
В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 130 206 водителей. Исчерпали допустимый лимит 52 человека.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0