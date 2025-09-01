https://sputnik-georgia.ru/20250901/pismo-kavelashvili-trampu-passivnost-ssha-vyzyvaet-nedoumenie-v-gruzii-294733169.html
Письмо Кавелашвили Трампу: пассивность США вызывает недоумение в Грузии
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Пассивность администрации президента США Дональда Трампа в отношении Грузии вызывает у общества недоумение и сомнения в искренности действий США по укреплению регионального мира, об этом говорится в письме президента Грузии Михаила Кавелашвили к своему американскому коллеге. Грузинские власти не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о готовности Грузии заключить новое стратегическое партнерство, в котором будут учтены американские и грузинские интересы. В письме Кавелашвили отметил, что за несколько месяцев президентства Трамп наладил тесные связи со всеми соседями Грузии: способствовал мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, активно взаимодействует с Турцией и восстановил диалог с Россией. Однако, по его словам, в отношении самой Грузии администрация США остается безмолвной, что вызывает недоумение в грузинском обществе. Глава грузинского государство напомнил, что перезагрузка отношений с США и обновление стратегического партнерства между двумя странами с чистого листа является одним из главных приоритетов внешней политики Грузии. Кавелашвили подчеркнул, что как президент Грузии он готов содействовать восстановлению стратегического партнерства с США на основе конкретной дорожной карты. "Однако необходимым условием достижения этой цели является установление со стороны вашей администрации справедливого и внимательного отношения к грузинскому государству и грузинскому народу", – отметил Кавелишвили. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе также направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, в котором выразил обеспокоенность молчанием новой администрации в ответ на открытый призыв Тбилиси начать отношения с чистого листа. Никакой ответной реакции из Вашингтона на письмо премьер-министра не последовало.Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. Между тем при поддержке ряда американских законодателей и представителей грузинской оппозиции, в сенате США обсуждают законопроект MEGOBARI Act, инициированный еще при администрации Байдена. Он предусматривает строгие ограничительные и карательные меры против представителей грузинской власти и всех тех, кто является пособникам "отката от демократии". В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
