России и Турции нужна стабильность на Кавказе: Эрдоган – на встрече с Путиным

Пресс-служба турецкого лидера сообщила подробности переговоров в Китае, на полях саммита ШОС 01.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. России и Турции нужна стабильность на Кавказе, заявил Реджеп Эрдоган в ходе встречи с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае.Как сообщает пресс-канцелярия турецкого лидера, Эрдоган выразил надежду на успешные дальнейшие переговоры между Арменией и Азербайджаном.Он также рассчитывает, что результаты этих переговоров приведут к устойчивому миру, что отвечает общим интересам России и Турции."Наши отношения развиваются, не поддаваясь испытаниям. Технические переговоры продвигаются в позитивном ключе", – сказал турецкий лидер во вступительном слове на переговорах.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.В мероприятиях принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

