https://sputnik-georgia.ru/20250901/uchitsya-uchitsya-i-esche-raz-uchitsya-problemy-sistemy-obrazovaniya-v-gruzii-294739274.html

Учиться, учиться и еще раз учиться? Проблемы системы образования в Грузии

Учиться, учиться и еще раз учиться? Проблемы системы образования в Грузии

Sputnik Грузия

Программа международной оценки учащихся (PISA) весьма критически оценивает ситуацию в Грузии. 01.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-01T19:17+0400

2025-09-01T19:17+0400

2025-09-01T19:17+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

образование

образование в грузии

школа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/01/294738916_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82ad4ed7781a5a6b836f8b758bd0969a.jpg

По последним данным PISA, около 64% учащихся грузинских школ испытывают трудности с базовыми навыками чтения, у 36% он приемлемый и лишь 2% достигают высоких результатов.Основные проблемы включают также недостаточный уровень критического мышления и отсутствие комплексного подхода к социальному развитию учащихся в школах, несмотря на наличие системы трехуровней образования и усиленного изучения иностранных языков.Грузинские учащиеся сильно отстают от детей из развитых и развивающихся стран. По данным ЮНИСЕФ, 37,8 процента детей в Грузии имеют материальные и социальные проблемы, что отражается на учебе.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, образование, образование в грузии, школа, видео