Учиться, учиться и еще раз учиться? Проблемы системы образования в Грузии
01.09.2025
По последним данным PISA, около 64% учащихся грузинских школ испытывают трудности с базовыми навыками чтения, у 36% он приемлемый и лишь 2% достигают высоких результатов.Основные проблемы включают также недостаточный уровень критического мышления и отсутствие комплексного подхода к социальному развитию учащихся в школах, несмотря на наличие системы трехуровней образования и усиленного изучения иностранных языков.Грузинские учащиеся сильно отстают от детей из развитых и развивающихся стран. По данным ЮНИСЕФ, 37,8 процента детей в Грузии имеют материальные и социальные проблемы, что отражается на учебе.
По последним данным PISA, около 64% учащихся грузинских школ испытывают трудности с базовыми навыками чтения, у 36% он приемлемый и лишь 2% достигают высоких результатов.
Основные проблемы включают также недостаточный уровень критического мышления и отсутствие комплексного подхода к социальному развитию учащихся в школах, несмотря на наличие системы трехуровней образования и усиленного изучения иностранных языков.
Грузинские учащиеся сильно отстают от детей из развитых и развивающихся стран. По данным ЮНИСЕФ, 37,8 процента детей в Грузии имеют материальные и социальные проблемы, что отражается на учебе.