Украшения на 56 тысяч лари – на грузино-турецкой границе изъята контрабанда золота
01.09.2025
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Иностранец пытался незаконно провезти через грузино-турецкую границу ТПП "Сарпи" золотые украшения с драгоценными камнями, стоимость которых превышает 56 тысяч лари, сообщили в пресс-службе Следственной службы Минфина Грузии. Мужчина ввез изделия в Грузию на легковом автомобиле, минуя пункт обязательного таможенного контроля. Вес контрабанды – 179 граммов. Следствие ведется по статье "Нарушение порядка перемещения товаров через таможенную границу Грузии". Нарушителю грозит от пяти до семи лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
