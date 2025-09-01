https://sputnik-georgia.ru/20250901/ukrasheniya-na-56-tysyach-lari--na-gruzino-turetskoy-granitse-izyata-kontrabanda-zolota-294737798.html

Украшения на 56 тысяч лари – на грузино-турецкой границе изъята контрабанда золота

Украшения на 56 тысяч лари – на грузино-турецкой границе изъята контрабанда золота

Sputnik Грузия

Нарушителю грозит от пяти до семи лет тюрьмы за контрабанду золота 01.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-01T19:56+0400

2025-09-01T19:56+0400

2025-09-01T19:56+0400

происшествия

грузия

новости

тпп "сарпи"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251897260_0:178:1280:898_1920x0_80_0_0_8133a9b8b73efb58ca36b5cc6a11fc5a.jpg

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Иностранец пытался незаконно провезти через грузино-турецкую границу ТПП "Сарпи" золотые украшения с драгоценными камнями, стоимость которых превышает 56 тысяч лари, сообщили в пресс-службе Следственной службы Минфина Грузии. Мужчина ввез изделия в Грузию на легковом автомобиле, минуя пункт обязательного таможенного контроля. Вес контрабанды – 179 граммов. Следствие ведется по статье "Нарушение порядка перемещения товаров через таможенную границу Грузии". Нарушителю грозит от пяти до семи лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тпп "сарпи"