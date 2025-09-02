https://sputnik-georgia.ru/20250902/borba-s-nelegalami-v-gruzii-za-mesyats-iz-strany-vydvorili-100-chelovek-294757693.html

Борьба с нелегалами в Грузии: за месяц из страны выдворили 100 человек

Выдворенные лица злоупотребили сроками, установленными грузинским законодательством, и оставались в стране без законных оснований, заявили в ведомстве 02.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в августе депортировал из страны 100 представителей 21 страны, находящихся здесь нелегально, сообщили в пресс-службе МВД. Из Грузии были выдворены граждане Ирака, Египта, Турции, Туркменистана, Индии, Иордании, Ирана, Сирии, Пакистана, России, Кении, Ливана, Азербайджана, Болгарии, Бангладеш, Беларуси, Литвы, Нигерии, Армении, Китая и Кыргызстана. Выдворенные лица злоупотребили сроками, установленными грузинским законодательством, и оставались в стране без законных оснований, заявили в ведомстве. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

