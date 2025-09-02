https://sputnik-georgia.ru/20250902/borba-s-nelegalami-v-gruzii-za-mesyats-iz-strany-vydvorili-100-chelovek-294757693.html
Борьба с нелегалами в Грузии: за месяц из страны выдворили 100 человек
Борьба с нелегалами в Грузии: за месяц из страны выдворили 100 человек
02.09.2025
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в августе депортировал из страны 100 представителей 21 страны, находящихся здесь нелегально, сообщили в пресс-службе МВД. Из Грузии были выдворены граждане Ирака, Египта, Турции, Туркменистана, Индии, Иордании, Ирана, Сирии, Пакистана, России, Кении, Ливана, Азербайджана, Болгарии, Бангладеш, Беларуси, Литвы, Нигерии, Армении, Китая и Кыргызстана. Выдворенные лица злоупотребили сроками, установленными грузинским законодательством, и оставались в стране без законных оснований, заявили в ведомстве.
Борьба с нелегалами в Грузии: за месяц из страны выдворили 100 человек
Выдворенные лица злоупотребили сроками, установленными грузинским законодательством, и оставались в стране без законных оснований, заявили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в августе депортировал из страны 100 представителей 21 страны, находящихся здесь нелегально, сообщили в пресс-службе МВД.
Из Грузии были выдворены граждане Ирака, Египта, Турции, Туркменистана, Индии, Иордании, Ирана, Сирии, Пакистана, России, Кении, Ливана, Азербайджана, Болгарии, Бангладеш, Беларуси, Литвы, Нигерии, Армении, Китая и Кыргызстана.
Выдворенные лица злоупотребили сроками, установленными грузинским законодательством, и оставались в стране без законных оснований, заявили в ведомстве.
В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам запрещен въезд в Грузию. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств.
В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению.
Иностранцы могут быть выдворены:
в страну их подданства или в государство, в котором у них есть законное право на проживание;
в государство, из которого они въехали в Грузию;
в любое государство, с которым у Грузии заключен договор о реадмиссии (процедура возврата нелегальных мигрантов – ред.) или другой соответствующий двусторонний договор, или в любое государство, изъявившее согласие принять их.
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.