https://sputnik-georgia.ru/20250902/dva-desyatka-chelovek-zaderzhany-u-zdaniya-parlamenta-v-tbilisi---mvd-294755507.html

Два десятка человек задержаны у здания парламента в Тбилиси - МВД

Два десятка человек задержаны у здания парламента в Тбилиси - МВД

Sputnik Грузия

Протестующие хотели перекрыть проспект Руставели, но полиция не позволила им этого сделать 02.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-02T18:03+0400

2025-09-02T18:03+0400

2025-09-02T18:03+0400

новости

грузия

происшествия

политика

мвд грузии

акции протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0e/250036503_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_8e2de33ae8a269005a5162b384520a96.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Полиция задержала 20 человек в административном порядке на акции протеста у здания парламента на проспекте Руставели, говорится в заявлении МВД Грузии. Акция 2 сентября началась параллельно с пленарным заседанием парламента Грузии, на котором депутаты заслушали заключение Временной следственной комиссии по преступлениям совершенным при правлении "Единого национального движения". Протестующие хотели перекрыть проспект Руставели, но полиция не позволила им этого сделать. В МВД призвали участников акции выражать свой протест в рамках, установленных законом. В свою очередь полиция будет принимать адекватные меры по каждому нарушению. Изначально акция проходила у здания парламента, а затем переместилась к театру Руставели. Акция у здания парламента продолжается. На месте происшествия дежурят сотрудники полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, политика, мвд грузии, акции протеста