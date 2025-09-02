https://sputnik-georgia.ru/20250902/dva-desyatka-chelovek-zaderzhany-u-zdaniya-parlamenta-v-tbilisi---mvd-294755507.html
Два десятка человек задержаны у здания парламента в Тбилиси - МВД
Два десятка человек задержаны у здания парламента в Тбилиси - МВД
02.09.2025
2025-09-02T18:03+0400
2025-09-02T18:03+0400
2025-09-02T18:03+0400
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Полиция задержала 20 человек в административном порядке на акции протеста у здания парламента на проспекте Руставели, говорится в заявлении МВД Грузии. Акция 2 сентября началась параллельно с пленарным заседанием парламента Грузии, на котором депутаты заслушали заключение Временной следственной комиссии по преступлениям совершенным при правлении "Единого национального движения". Протестующие хотели перекрыть проспект Руставели, но полиция не позволила им этого сделать. В МВД призвали участников акции выражать свой протест в рамках, установленных законом. В свою очередь полиция будет принимать адекватные меры по каждому нарушению. Изначально акция проходила у здания парламента, а затем переместилась к театру Руставели. Акция у здания парламента продолжается. На месте происшествия дежурят сотрудники полиции.
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Полиция задержала 20 человек в административном порядке на акции протеста у здания парламента на проспекте Руставели, говорится в заявлении МВД Грузии.
Акция 2 сентября началась параллельно с пленарным заседанием парламента Грузии, на котором депутаты заслушали заключение Временной следственной комиссии по преступлениям совершенным при правлении "Единого национального движения".
Протестующие хотели перекрыть проспект Руставели, но полиция не позволила им этого сделать.
"Несмотря на неоднократные призывы сотрудников МВД к участникам акции не мешать движению транспорта, они не подчинились законному требованию полиции. На основании вышеизложенного полиция задержала 20 человек в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях", - говорится в заявлении.
В МВД призвали участников акции выражать свой протест в рамках, установленных законом. В свою очередь полиция будет принимать адекватные меры по каждому нарушению.
Изначально акция проходила у здания парламента, а затем переместилась к театру Руставели. Акция у здания парламента продолжается. На месте происшествия дежурят сотрудники полиции.