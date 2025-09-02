https://sputnik-georgia.ru/20250902/eto-bylo-oshibkoy-gakhariya-ob-otkaze-ot-deputatskikh-mandatov-294751861.html
"Это было ошибкой": Гахария об отказе от депутатских мандатов
При этом политик заявляет, что не столь важно, пройдут ли выборы 4 октября, поскольку перед страной стоят гораздо более серьезные вызовы и риски 02.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Отказ от депутатских мандатов был ошибкой, заявил лидер партии "Гахария – за Грузию" Георгий Гахария в эфире телеканала "ТВ Пирвели". Депутатов грузинского парламента от партии "Гахария – за Грузию" 2 июля лишили мандатов, которые они получили по итогам выборов в октябре 2024 года. Позже, 1 сентября, Комитет по процедурным вопросам парламента Грузии поддержал признание депутатских полномочий следующих 12 человек избирательного списка партии Гахария. По его словам, "осталось мало ресурсов для исправления этой ошибки и смогут ли их использовать, зависит от политической обстановки, которая сложится в стране после выборов в органы местного самоуправления 4 октября". По его словам, качество выборов – не главный детерминант, определяющий исход событий. Главный фактор, что будет после выборов. Кроме того, Гахария заявил, что после выборов 4 октября Политсовет партии обсудит вопрос о прохождении 12 членов избирательного списка в парламент. По словам Гахария, он не хотел, чтобы политический бойкот принял нынешнюю форму, и проводил политические консультации с оппозиционной партией "Лело" по этому вопросу, "но безрезультатно".Сегодня, 2 сентября, парламент Грузии признал депутатские полномочия 12 членов оппозиционной партии экс-премьера Георгия Гахария "Гахария – за Грузию": Гелы Абуладзе, Джемала Ананидзе, Кетеван Бакаридзе, Русудан Тевзадзе, Малхаза Тория, Шалвы Кереселидзе, Саломе Кобаладзе, Гиги Парулава, Вики Пилпани, Георгий Шарашидзе, Тамар Хведелиани и Сопио Хоргуани.Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов — сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе — голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть — по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Отказ от депутатских мандатов был ошибкой, заявил лидер партии "Гахария – за Грузию" Георгий Гахария в эфире телеканала "ТВ Пирвели".
Депутатов грузинского парламента от партии "Гахария – за Грузию" 2 июля лишили мандатов, которые они получили по итогам выборов в октябре 2024 года. Позже, 1 сентября, Комитет по процедурным вопросам парламента Грузии поддержал признание депутатских полномочий следующих 12 человек избирательного списка партии Гахария.
"Сегодня я вам искренне говорю, что считаю ошибкой неиспользование депутатских мандатов", – сказал Гахария.
По его словам, "осталось мало ресурсов для исправления этой ошибки и смогут ли их использовать, зависит от политической обстановки, которая сложится в стране после выборов в органы местного самоуправления 4 октября".
"Прежде всего, непродуманные действия власти и ошибки оппозиции поставили страну в ситуацию, когда не имеет большого значения, пройдут ли выборы 4 октября так или иначе, поскольку перед страной стоят гораздо более серьезные вызовы и риски", – сказал Гахария.
По его словам, качество выборов – не главный детерминант, определяющий исход событий. Главный фактор, что будет после выборов.
Кроме того, Гахария заявил, что после выборов 4 октября Политсовет партии обсудит вопрос о прохождении 12 членов избирательного списка в парламент.
По словам Гахария, он не хотел, чтобы политический бойкот принял нынешнюю форму, и проводил политические консультации с оппозиционной партией "Лело" по этому вопросу, "но безрезультатно".
Парламент Грузии 2 июля прекратил полномочия 12 депутатов: Георгия Гахария, Теоны Акубардия, Анны Бучукури, Левана Гогичаишвили, Зазы Тавадзе, Беки Лилуашвили, Натии Мезвришвили, Бердиа Сичинава, Кахи Кемоклидзе, Роина Кочорашвили, Дмитрия Цкитишвили и Звиада Дзидзигури.
Сегодня, 2 сентября, парламент Грузии признал депутатские полномочия 12 членов оппозиционной партии экс-премьера Георгия Гахария "Гахария – за Грузию": Гелы Абуладзе, Джемала Ананидзе, Кетеван Бакаридзе, Русудан Тевзадзе, Малхаза Тория, Шалвы Кереселидзе, Саломе Кобаладзе, Гиги Парулава, Вики Пилпани, Георгий Шарашидзе, Тамар Хведелиани и Сопио Хоргуани.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий.
Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов — сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района.
Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе — голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть — по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов.
Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться.
Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.