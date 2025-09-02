https://sputnik-georgia.ru/20250902/eto-bylo-oshibkoy-gakhariya-ob-otkaze-ot-deputatskikh-mandatov-294751861.html

"Это было ошибкой": Гахария об отказе от депутатских мандатов

"Это было ошибкой": Гахария об отказе от депутатских мандатов

Sputnik Грузия

При этом политик заявляет, что не столь важно, пройдут ли выборы 4 октября, поскольку перед страной стоят гораздо более серьезные вызовы и риски 02.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-02T18:38+0400

2025-09-02T18:38+0400

2025-09-02T18:38+0400

выборы

выборы в местные органы власти в грузии 2025

выборы в местные органы власти в грузии

местные выборы

местные выборы

георгий гахария

леван гогичаишвили

заза тавадзе

новости

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259233908_0:32:1648:959_1920x0_80_0_0_eea39e3439b20d59b0d2cbe29e322c5f.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Отказ от депутатских мандатов был ошибкой, заявил лидер партии "Гахария – за Грузию" Георгий Гахария в эфире телеканала "ТВ Пирвели". Депутатов грузинского парламента от партии "Гахария – за Грузию" 2 июля лишили мандатов, которые они получили по итогам выборов в октябре 2024 года. Позже, 1 сентября, Комитет по процедурным вопросам парламента Грузии поддержал признание депутатских полномочий следующих 12 человек избирательного списка партии Гахария. По его словам, "осталось мало ресурсов для исправления этой ошибки и смогут ли их использовать, зависит от политической обстановки, которая сложится в стране после выборов в органы местного самоуправления 4 октября". По его словам, качество выборов – не главный детерминант, определяющий исход событий. Главный фактор, что будет после выборов. Кроме того, Гахария заявил, что после выборов 4 октября Политсовет партии обсудит вопрос о прохождении 12 членов избирательного списка в парламент. По словам Гахария, он не хотел, чтобы политический бойкот принял нынешнюю форму, и проводил политические консультации с оппозиционной партией "Лело" по этому вопросу, "но безрезультатно".Сегодня, 2 сентября, парламент Грузии признал депутатские полномочия 12 членов оппозиционной партии экс-премьера Георгия Гахария "Гахария – за Грузию": Гелы Абуладзе, Джемала Ананидзе, Кетеван Бакаридзе, Русудан Тевзадзе, Малхаза Тория, Шалвы Кереселидзе, Саломе Кобаладзе, Гиги Парулава, Вики Пилпани, Георгий Шарашидзе, Тамар Хведелиани и Сопио Хоргуани.Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов — сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе — голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть — по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы, выборы в местные органы власти в грузии 2025, выборы в местные органы власти в грузии, местные выборы, местные выборы, георгий гахария, леван гогичаишвили, заза тавадзе, новости, грузия, политика, тбилиси