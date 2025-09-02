https://sputnik-georgia.ru/20250902/grazhdanin-rf-prigovoren-v-gruzii-k-8-godam-tyurmy-za-narkoprestuplenie-294748427.html

Гражданин РФ приговорен в Грузии к 8 годам тюрьмы за наркопреступление

За совершенное преступление ему грозило до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Сам Антон Чечин вину не признает 02.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд полностью удовлетворил представленные прокуратурой доказательства и признал гражданина России Антона Чечина виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, приговорив к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы. Антон Чечин – гражданин России, активист, участвовавший в антиправительственных акциях протеста в Тбилиси. Он прибыл в Грузию весной 2022 года. Задержали Чечина 3 декабря 2024 года. Представленные в ходе судебного разбирательства доказательства подтвердили, что обвиняемый незаконно приобрел и хранил у себя 4,3369 грамма наркотического средства аlfa-PVP. За совершенное преступление ему грозило до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Сам Антон Чечин вину не признает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

