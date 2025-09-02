https://sputnik-georgia.ru/20250902/gruziya-gotova-vypolnit-vse-razumnye-trebovaniya-es--premer-294748820.html

Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС – премьер

Грузия готова выполнить все разумные требования ЕС – премьер

Sputnik Грузия

Кобахидзе подчеркнул, что при наличии убедительных аргументов власти готовы их рассмотреть и отреагировать 02.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-02T13:00+0400

2025-09-02T13:00+0400

2025-09-02T13:00+0400

грузия

новости

политика

брюссель

тбилиси

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/15/294223327_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_6ca9e70fd8f3e29e7bc2055cbaa1afc1.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Власти Грузии готовы выполнить абсолютно все требования Европейского союза при условии, если они будут обоснованными и разумными, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. В министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что 31 августа в Еврокомиссию был направлен отчет о выполнении рекомендаций. Ранее, 16 июля, Еврокомиссия по вопросам миграции обратилась в МИД Грузии с просьбой предоставить до конца августа информацию о выполнении условий для сохранения безвизового режима. Среди них – отмена закона об "иностранных агентах" и запрета пропаганды ЛГБТ*. По его словам, речь идет, в частности, о законах "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Премьер отметил, что неясно, "чем хороша непрозрачность и почему однополым парам должно быть разрешено усыновление несовершеннолетних". Кобахидзе подчеркнул, что при наличии убедительных аргументов власти готовы их рассмотреть и отреагировать. При этом Ираклий Кобахидзе добавил, что именно по этим двум вопросам у правительства принципиальная позиция. Все остальные темы, отметил он, "менее значимы, и власти открыты для обсуждений". "Что касается этих двух законов, то и здесь мы говорим: пусть объяснят, что именно и почему им не нравится… Пусть поговорят с нами обо всем, обоснуют, убедят, но когда даже не разговаривают и пытаются выкрутить руки – это не европейский подход", – отметил премьер. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

брюссель

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, брюссель, тбилиси, ираклий кобахидзе, еврокомиссия