Грузию на Генассамблее ООН в Нью-Йорке будет представлять президент

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Грузию на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке будет представлять президент страны Михаил Кавелашвили, который обратится к международному сообществу на родном языке – грузинском, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В сентябре 2024 года на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Грузию представлял сам Ираклий Кобахидзе. В тот период президентом страны была Саломе Зурабишвили, с которой у правящей команды "Грузинской мечты" были напряженные отношения. Как пояснил премьер, в условиях избирательной кампании ему сложно лично поехать на Генассамблею ООН, так как он руководит штабом и непосредственно вовлечен в избирательный процесс. 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 9 сентября в Нью-Йорке. Сессия пройдет под девизом "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед". В честь 80-летия ООН 22 сентября состоится заседание высокого уровня, а генеральные дебаты с участием мировых лидеров пройдут с 23 по 29 сентября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

