Грузию на Генассамблее ООН в Нью-Йорке будет представлять президент
Грузию на Генассамблее ООН в Нью-Йорке будет представлять президент
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 9 сентября в Нью-Йорке 02.09.2025
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Грузию на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке будет представлять президент страны Михаил Кавелашвили, который обратится к международному сообществу на родном языке – грузинском, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В сентябре 2024 года на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Грузию представлял сам Ираклий Кобахидзе. В тот период президентом страны была Саломе Зурабишвили, с которой у правящей команды "Грузинской мечты" были напряженные отношения. Как пояснил премьер, в условиях избирательной кампании ему сложно лично поехать на Генассамблею ООН, так как он руководит штабом и непосредственно вовлечен в избирательный процесс. 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 9 сентября в Нью-Йорке. Сессия пройдет под девизом "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед". В честь 80-летия ООН 22 сентября состоится заседание высокого уровня, а генеральные дебаты с участием мировых лидеров пройдут с 23 по 29 сентября.
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Грузию на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке будет представлять президент страны Михаил Кавелашвили, который обратится к международному сообществу на родном языке – грузинском, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
В сентябре 2024 года на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Грузию представлял сам Ираклий Кобахидзе. В тот период президентом страны была Саломе Зурабишвили, с которой у правящей команды "Грузинской мечты" были напряженные отношения.
"Думаю, будет лучше, если Грузия на этот раз будет представлена президентом на Генассамблее ООН. В том числе есть и техническая причина", – сказал Кобахидзе.
Как пояснил премьер, в условиях избирательной кампании ему сложно лично поехать на Генассамблею ООН, так как он руководит штабом и непосредственно вовлечен в избирательный процесс.
"Исходя из этого, в силу разных причин, считаю, что в этом году в ООН поедет Михаил Кавелашвили. Поездка президента Грузии в Нью-Йорк – абсолютно правильное решение", – добавил Кобахидзе.
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 9 сентября в Нью-Йорке. Сессия пройдет под девизом "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед".
В честь 80-летия ООН 22 сентября состоится заседание высокого уровня, а генеральные дебаты с участием мировых лидеров пройдут с 23 по 29 сентября.