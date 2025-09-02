https://sputnik-georgia.ru/20250902/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-294755645.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

02.09.2025

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы, град и усиление ветра ожидаются на большей части территории Грузии 3-4 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. На море высока вероятность шторма в 3-4 балла. Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

