Какой сегодня церковный праздник: 2 сентября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 2 сентября 2025

По православному церковному календарю 2 сентября отмечают день памяти святых Самуила, Севира, Мемнона и других

2025-09-02

2025-09-02T01:01+0400

2025-09-02T01:01+0400

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк СамуилПо церковному календарю 2 сентября поминают пророка Самуила – пятнадцатого и последнего судью Израильского, жившего за 1146 лет до Рождества Христова.Происходил будущий святой от колена Левиина. Он был сыном Елканы из Рамафаим-Цофима с горы Ефремовой. Самуил, что значит испрошенный, родился по молитвам своей матери и был посвящен Богу еще до рождения.Мать, когда мальчику исполнилось три года, пошла с ним в Силом и отдала его по обету в скинию на попечение первосвященника Илия, который был в то же время и судьей над народом Израильским.В 12 лет пророку, который вырос в страхе Божьем, было откровение о том, что Бог покарает весь дом первосвященника за то, что тот не обуздывает своих нечестивых сыновей.Пророчество сбылось, когда победу над израильтянами одержали филистимляне. Самуил после смерти Илия стал судьей народа, а, состарившись, судьями поставил своих сыновей – Иоиля и Авию, к сожалению, не унаследовавших честности и правосудия отца.Тогда старейшины Израиля потребовали от Самуила поставить им царя. Испрошенный в этом увидел глубокое падение народа, которым управлял Сам Бог до этого времени, возвещая через святых избранников Свою волю.Пророк после разоблачения первого царя Саула за неповиновение и святотатство тайно помазал на царство Давида. Скончался пророк в глубокой старости.Мощи Святого в 406 году перенесли из Иудеи в Константинополь.Святые мученикиПо церковному календарю 2 сентября поминают святых Севира, Мемнона и с ними 37 других мучеников, пострадавших в Филиппополе фракийском (ныне Пловдив) при императоре Диоклитиане (284-305).Севира за твердое исповедание веры строгали железными крючьями. Затем на пальцы рук мученика надели раскаленные перстни и раскаленным железным поясом опоясали. После этих жестоких пыток святого обезглавили.Когда правитель узнал, что Севир обратил сотника Мемнона в истинную веру, то повелел предать его пыткам. Сотника растянули и из кожи на его спине вырезали три ремня.Вместе с Мемноном пострадали еще 37 человек. Всем мученикам отрубили руки и ноги, а затем бросили в горящую печь. Произошло это в 304 году.ИмениныПо церковному календарю 2 сентября именины отмечают Владимир, Виктор, Дементий, Иоанн, Никон, Максим, Тимофей и Феодор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

