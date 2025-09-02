https://sputnik-georgia.ru/20250902/kobakhidze-razdelyayu-ves-pafos-pisma-prezidenta-gruzii-donaldu-trampu-294744801.html
Кобахидзе: разделяю весь пафос письма президента Грузии Дональду Трампу
Кобахидзе: разделяю весь пафос письма президента Грузии Дональду Трампу
Если "глубинное государство" не наберет силу, ничто не сможет помешать возобновлению отношений между Грузией и США, уверен премьер
2025-09-02T10:40+0400
2025-09-02T10:40+0400
2025-09-02T10:59+0400
10:40 02.09.2025 (обновлено: 10:59 02.09.2025)
Если "глубинное государство" не наберет силу, ничто не сможет помешать возобновлению отношений между Грузией и США, уверен премьер
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта" полностью разделяют пафос письма президента Михаила Кавелашвили своему американскому коллеге Дональду Трампу о важности перезагрузки стратегического партнерства между двумя странами с чистого листа, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили 1 сентября направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу. По его словам, пассивность администрации Трампа в отношении Грузии "вызывает у общества недоумение и сомнения в искренности действий США по укреплению мира в регионе". Он также подчеркнул, что перезагрузка отношений с США и обновление стратегического партнерства являются одним из главных приоритетов внешней политики Грузии.
"Я разделяю пафос письма президента Грузии от начала до конца. Наш посыл всем известен. Мы хотим перезапустить стратегическое партнерство между Грузией и США с чистого листа конкретной "дорожной карты"", – сказал журналистам Кобахидзе.
По его словам, если "глубинное государство" (англ. deep state) не наберет силу, ничто не сможет помешать возобновлению отношений между Грузией и США.
В "Грузинской мечте" под выражениями "глобальная партия войны" и "глубинное государство" подразумевают зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе.
"Для нас как для общества удивительна та своего рода пассивность, которую мы наблюдаем. Мы очень хотим, чтобы эта пассивность перешла в активный режим и мы могли бы начать говорить об обновлении стратегического партнерства. Мы сохраняем надежду на пересмотр стратегического партнерства", – резюмировал Кобахидзе.
Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.
Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".
После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.
Между тем, при поддержке ряда американских законодателей и представителей грузинской оппозиции, в сенате США обсуждают законопроект MEGOBARI Act, инициированный еще при администрации Байдена. Он предусматривает строгие ограничительные и карательные меры против представителей грузинской власти и всех тех, кто является пособником "отката от демократии".
В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство.