https://sputnik-georgia.ru/20250902/krupneyshiy-mobilnyy-operator-gruzii-uvelichit-skorost-domashnego-interneta-besplatno-294743548.html
Крупнейший мобильный оператор Грузии увеличит скорость домашнего интернета бесплатно
Крупнейший мобильный оператор Грузии увеличит скорость домашнего интернета бесплатно
Sputnik Грузия
В компании заявили, что для абонентов Magti, использующих скорость 50 Мбит/с, скорость интернета автоматически увеличится до 70 Мбит/с без изменения цены 02.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-02T11:52+0400
2025-09-02T11:52+0400
2025-09-02T12:15+0400
грузия
новости
общество
magticom
интернет
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/17/276041373_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_30993f6748dca10056cd80cc8c3f193c.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Крупнейшая телекоммуникационная компания "Магтиком" бесплатно увеличит скорость оптического интернета для своих потребителей с 8 сентября, говорится в заявлении компании. Новшество затронет до полумиллиона семей в Грузии, являющихся абонентами Magti. По информации компании, увеличенная скорость значительно улучшит их интернет-опыт – будь то учеба, работа, развлечения или ежедневная онлайн-деятельность. Компания MagtiCom LLC как оператор мобильной связи была основана 12 февраля 1996 года, а ее коммерческая деятельность началась в сентябре 1997 года. MagtiCom принадлежит американским компаниям: International Telcell Cellular LLC и Telcell Wireless LLC. Оператор оказывает такие услуги, как мобильная и проводная фиксированная телефония, интернет и телевидение. На июнь 2025 года у компании насчитывалось более 2,3 млн абонентов мобильной связи и до 520 тысяч пользователей фиксированного интернета. 23 октября 2024 года компания внедрила интернет поколения 5G.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/17/276041373_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e40713744eeb49edcffe69bbaddfedc8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, magticom, интернет
грузия, новости, общество, magticom, интернет
Крупнейший мобильный оператор Грузии увеличит скорость домашнего интернета бесплатно
11:52 02.09.2025 (обновлено: 12:15 02.09.2025)
В компании заявили, что для абонентов Magti, использующих скорость 50 Мбит/с, скорость интернета автоматически увеличится до 70 Мбит/с без изменения цены
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Крупнейшая телекоммуникационная компания "Магтиком" бесплатно увеличит скорость оптического интернета для своих потребителей с 8 сентября, говорится в заявлении компании.
Новшество затронет до полумиллиона семей в Грузии, являющихся абонентами Magti.
"С 8 сентября для абонентов Magti, использующих скорость 50 Мбит/с, скорость интернета автоматически увеличится до 70 Мбит/с без изменения цены", – говорится в заявлении.
По информации компании, увеличенная скорость значительно улучшит их интернет-опыт – будь то учеба, работа, развлечения или ежедневная онлайн-деятельность.
"Для "Магтиком" главное – удовлетворенность абонентов и рост их возможностей. Сегодня более 500 городов и сел пользуются оптическим интернетом Magti. Возросшая скорость поможет им в дальнейшем достичь своих целей. Кроме того, это решение компании положительно скажется на показателях фиксированного интернета в Грузии", – отметили в компании.
Компания MagtiCom LLC как оператор мобильной связи была основана 12 февраля 1996 года, а ее коммерческая деятельность началась в сентябре 1997 года. MagtiCom принадлежит американским компаниям: International Telcell Cellular LLC и Telcell Wireless LLC.
Оператор оказывает такие услуги, как мобильная и проводная фиксированная телефония, интернет и телевидение. На июнь 2025 года у компании насчитывалось более 2,3 млн абонентов мобильной связи и до 520 тысяч пользователей фиксированного интернета. 23 октября 2024 года компания внедрила интернет поколения 5G.