Крупнейший мобильный оператор Грузии увеличит скорость домашнего интернета бесплатно

В компании заявили, что для абонентов Magti, использующих скорость 50 Мбит/с, скорость интернета автоматически увеличится до 70 Мбит/с без изменения цены 02.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Крупнейшая телекоммуникационная компания "Магтиком" бесплатно увеличит скорость оптического интернета для своих потребителей с 8 сентября, говорится в заявлении компании. Новшество затронет до полумиллиона семей в Грузии, являющихся абонентами Magti. По информации компании, увеличенная скорость значительно улучшит их интернет-опыт – будь то учеба, работа, развлечения или ежедневная онлайн-деятельность. Компания MagtiCom LLC как оператор мобильной связи была основана 12 февраля 1996 года, а ее коммерческая деятельность началась в сентябре 1997 года. MagtiCom принадлежит американским компаниям: International Telcell Cellular LLC и Telcell Wireless LLC. Оператор оказывает такие услуги, как мобильная и проводная фиксированная телефония, интернет и телевидение. На июнь 2025 года у компании насчитывалось более 2,3 млн абонентов мобильной связи и до 520 тысяч пользователей фиксированного интернета. 23 октября 2024 года компания внедрила интернет поколения 5G.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

