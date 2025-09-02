https://sputnik-georgia.ru/20250902/parlament-gruzii-priznal-polnomochiya-12-oppozitsionnykh-deputatov-ot-partii-georgiya-gakhariya-294751451.html
Парламент Грузии признал полномочия 12 оппозиционных депутатов от партии Георгия Гахария
Парламент Грузии признал полномочия 12 оппозиционных депутатов от партии Георгия Гахария
02.09.2025
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Парламент Грузии признал депутатские полномочия 12 членов оппозиционной партии экс-премьера Георгия Гахария "Гахария – За Грузию". Полномочия 12 депутатов партии Гахария были прекращены после окончания весенней сессии 2 июля. Мандаты Георгия Гахария, Теоны Акубардия, Анны Бучукури, Левана Гогичаишвили, Зазы Тавадзе, Беки Лилуашвили, Натии Мезвришвили, Бердии Сичинава, Кахи Кемоклидзе, Роина Кочорашвили, Димитрия Цкитишвили и Звиада Дзидзигури были аннулированы по причине их неявки на заседания. Согласно регламенту, их места должны занять следующие 12 человек из избирательного списка партии. Парламент признал депутатские полномочия следующих 12 членов партии "Гахария – За Грузию": Гелы Абуладзе, Джемала Ананидзе, Кетеван Бакаридзе, Русудан Тевзадзе, Малхаза Тория, Шалвы Кереселидзе, Саломе Кобаладзе, Гиги Парулава, Вики Пилпани, Георгия Шарашидзе, Тамар Хведелиани, Софио Хоргуани. Накануне этот вопрос был рассмотрен комитетом по процедурным вопросам. Спикер парламента заявил на вчерашнем заседании Бюро, что партия Гахария обратилась в Центральную избирательную комиссию о внесении изменений в избирательный список и назвала имена 12 человек, которые должны стать депутатами парламента. Осенняя сессия парламента Грузии открылась 2 сентября. На сегодняшнем заседании присутствовали 87 депутатов. Согласно регламенту, пленарные заседания состоятся только на этой неделе и возобновятся после выборов в органы местного самоуправления – 15 октября. Что касается завтрашнего дня, то в повестку пленарного заседания 3 сентября включен вопрос об избрании главы Службы государственной безопасности и рассмотрение законопроекта в ускоренном порядке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
