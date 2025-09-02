Парламент Грузии заслушал заключение комиссии по преступлениям во время Саакашвили
© photo: Sputnik / StringerТея Цулукиани
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
На следующий день после представления заключения на пленарном заседании парламент подготовит проект постановления
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Глава Временной следственной комиссии по расследованию деятельности режима "Единого национального движения" и его политических деятелей в 2003–2012 годах Теа Цулукиани представила заключение комиссии на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание.
Работа комиссии продлилась шесть месяцев. За это время - проведено 46 заседаний, опрошено 139 лиц и подготовлено 460 страниц заключения. В последней главе описываются процессы, начавшиеся в 2012 году и продолжающиеся до сегодняшнего дня. Заключение комиссии будет переведено на иностранные языки.
Как отметила Цулукиани, следственная комиссия в рамках своих полномочий изучила и оценила имеющуюся в ее распоряжении информацию и в результате этой оценки и анализа установила, что в 2004–2012 годах, в результате реализации "Национальным движением" политики "нулевой терпимости" в сфере уголовного правосудия, пытки и бесчеловечное обращение с задержанными, заключенными, осужденными в структурах МВД Грузии и пенитенциарной системе носили систематический характер.
О чем говорится в заключении:
в 2004-2012 годах официальные представители госинститутов умышленно нарушали фундаментальные права человека, что стоило жизни многим невинным лицам.
с целью демонстрации власти, запугивания и подчинения, должностные лица режима "Единого нацдвижения" незаконно лишали людей свободы, подвергали их пыткам, бесчеловечно обращались, насиловали и убивали. Следственная комиссия также установила, что применение различных жестоких методов пыток и бесчеловечного обращения в отношении заключенных было практически ежедневным,
почти по всем делам об убийствах и насилии режим "Единого нацдвижения" подделывал доказательства, распространял выгодную для себя версию событий и/или намеренно неправильно проводил расследование, из-за чего по некоторым делам до сих пор невозможно установить истину.
Саакашвили и другие чиновники неизменно покрывали преступников, обеспечивали их финансами и другими привилегиями,
через несколько дней после завершения августовской войны 2008 года режим "ЕНД" инициировал волну арестов по абсурдным обвинениям и жестокую расправу над теми, кто непосредственно участвовал в боевых действиях и защищал Грузию, или над теми, кто был свидетелем военных и послевоенных событий и подвергал сомнению правильность решений режима в любой форме.
прежний режим необоснованно обвинял своих оппонентов в "шпионаже", "агентуре в пользу России"и "измене родине", что до сих пор остается неизменной практикой представителей этой политической силы.
Европейский суд по правам человека был единственным международным институтом, перед которым власть "Единого нацдвижения" пыталась соблюдать принцип подотчетности, хотя иногда это было лишь поверхностно.
"В заключении следственной комиссии на основе фактов и информации говорится, что "Революция роз" на самом деле была государственным переворотом, - заявила Цулукиани.
На следующий день после представления заключения на пленарном заседании парламент подготовит проект постановления.
Ранее лидеры правящей партии заявляли, что заключение временной следственной комиссии станет основой для иска в Конституционный суд о запрете в Грузии партии "Единое национальное движение" и ее сателлитов.
Комиссию возглавляла вице-спикер парламента Тея Цулукиани. В комиссии от лица оппозиции были представлены депутаты: Созар Субари, Гурам Мачарашвили и Илья Инджия, а от правящей партии - Тенгиз Шарманашвили, Александр Табатадзе, Ираклий Кадагишвили и Алуда Гудушаури.