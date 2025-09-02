https://sputnik-georgia.ru/20250902/parlament-gruzii-zaslushal-zaklyuchenie-komissii-po-prestupleniyam-vo-vremya-saakashvili-294755092.html

Парламент Грузии заслушал заключение комиссии по преступлениям во время Саакашвили

02.09.2025

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Глава Временной следственной комиссии по расследованию деятельности режима "Единого национального движения" и его политических деятелей в 2003–2012 годах Теа Цулукиани представила заключение комиссии на сегодняшнем пленарном заседании парламента. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание. Как отметила Цулукиани, следственная комиссия в рамках своих полномочий изучила и оценила имеющуюся в ее распоряжении информацию и в результате этой оценки и анализа установила, что в 2004–2012 годах, в результате реализации "Национальным движением" политики "нулевой терпимости" в сфере уголовного правосудия, пытки и бесчеловечное обращение с задержанными, заключенными, осужденными в структурах МВД Грузии и пенитенциарной системе носили систематический характер. О чем говорится в заключении: "В заключении следственной комиссии на основе фактов и информации говорится, что "Революция роз" на самом деле была государственным переворотом, - заявила Цулукиани. На следующий день после представления заключения на пленарном заседании парламент подготовит проект постановления. Ранее лидеры правящей партии заявляли, что заключение временной следственной комиссии станет основой для иска в Конституционный суд о запрете в Грузии партии "Единое национальное движение" и ее сателлитов. Комиссию возглавляла вице-спикер парламента Тея Цулукиани. В комиссии от лица оппозиции были представлены депутаты: Созар Субари, Гурам Мачарашвили и Илья Инджия, а от правящей партии - Тенгиз Шарманашвили, Александр Табатадзе, Ираклий Кадагишвили и Алуда Гудушаури.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

