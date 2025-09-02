https://sputnik-georgia.ru/20250902/pervye-litsa-gruzii-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-pevitsy-manany-menabde-294749198.html
Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи с кончиной певицы Мананы Менабде
Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи с кончиной певицы Мананы Менабде
Sputnik Грузия
Манана Менабде заняла особое место в грузинской культуре и общественной жизни, заявил президент страны 02.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-02T19:29+0400
2025-09-02T19:29+0400
2025-09-02T19:29+0400
новости
грузия
общество
германия
москва
тбилиси
михаил кавелашвили
ираклий кобахидзе
булат окуджава
гитис
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/18/294263409_0:28:2048:1180_1920x0_80_0_0_d20a0f6bce3f607e5193620832a871f7.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент страны Михаил Кавелашвили выразили соболезнования в связи со смертью известной грузинской певицы, актрисы, режиссера, композитора и художницы Мананы Менабде. Манана Менабде скончалась в возрасте 76 лет после продолжительной болезни. По словам премьера, Манана Менабде относится к числу тех людей, которые стали легендами еще при жизни, благодаря своему уникальному исполнительскому стилю, сильному характеру и выдающимся личным качествам. Президент Михаил Кавелашвили заявил, что Манана Менабде заняла особое место в грузинской культуре и общественной жизни. Манана Менабде родилась в 1948 году в Тбилиси. Происходит из старинного грузинского рода, представительницы которого (четверо сестер Ишхнели) считаются создателями жанра городского романса в Грузии. Продолжая семейные традиции, с 16 лет Менабде начала петь в ансамбле "Рэро". Менабде – выпускница режиссерского факультета Театрального института им. Ш. Руставели, где занималась в студии М. Туманишвили. В Москве окончила ГИТИС с дипломом "режиссер эстрады". В начале 90-х годов Менабде эмигрировала в Германию. Фотографией Менабде увлеклась в 70-х годах прошлого века. В 2013 году в свет вышел сборник "Признания в любви по-русски", куда вошли до сотни фоторабот автора. Манана Менабде занималась живописью и графикой, принимала участие в художественных выставках и аукционах. Писала музыку для кинофильмов, лирику, записывала диски с различными музыкантами в самых разных стилях – от бардовской песни до "грузинского джаза" и электронной музыки. По-своему интерпретировала грузинские, русские, зарубежные песни, романсы, произведения Александра Вертинского и Булата Окуджавы. Музыкальное творчество Менабде впервые прозвучало в фильме грузинского режиссера Ланы Гогоберидзе "День длиннее ночи", получившем приз зрительских симпатий на Каннском кинофестивале в 1982 году. В фильме Манана исполнила собственные песни и сыграла одну из главных ролей. В 1986 году музыкант получила главную роль в музыкально-героическом эпосе Наны Хатискаци и фильма Тенгиза Магалашвили "Песня об Арсене", где она сыграла мать Арсена (Ладо Бурдули). В 1991 году Нана Хатискаци вновь сняла певицу в полнометражном фильме "Мудрость лжи". Менабде сотрудничала с грузинскими фолк-джазовыми группами "Шин" и "Адио". Она была режиссером музыкальной редакции Грузинского радио и телевидения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
германия
москва
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/18/294263409_0:0:1609:1207_1920x0_80_0_0_ec3ac433a3638fe6d1418c0ddd13ff10.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, общество, германия, москва, тбилиси, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, булат окуджава, гитис
новости, грузия, общество, германия, москва, тбилиси, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, булат окуджава, гитис
Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи с кончиной певицы Мананы Менабде
Манана Менабде заняла особое место в грузинской культуре и общественной жизни, заявил президент страны
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент страны Михаил Кавелашвили выразили соболезнования в связи со смертью известной грузинской певицы, актрисы, режиссера, композитора и художницы Мананы Менабде.
Манана Менабде скончалась в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.
"Выражаю соболезнования в связи с кончиной Мананы Менабде, выдающейся исполнительницы и музыканта нашего времени…Соболезную ее семье и близким", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, Манана Менабде относится к числу тех людей, которые стали легендами еще при жизни, благодаря своему уникальному исполнительскому стилю, сильному характеру и выдающимся личным качествам.
Президент Михаил Кавелашвили заявил, что Манана Менабде заняла особое место в грузинской культуре и общественной жизни.
"Ее творчество навсегда останется в памяти нашего общества. Выражаю искренние соболезнования и сочувствие родным, близким, коллегам певицы и всему грузинскому обществу", – сказал Кавелашвили.
Манана Менабде родилась в 1948 году в Тбилиси. Происходит из старинного грузинского рода, представительницы которого (четверо сестер Ишхнели) считаются создателями жанра городского романса в Грузии.
Продолжая семейные традиции, с 16 лет Менабде начала петь в ансамбле "Рэро".
Менабде – выпускница режиссерского факультета Театрального института им. Ш. Руставели, где занималась в студии М. Туманишвили. В Москве окончила ГИТИС с дипломом "режиссер эстрады". В начале 90-х годов Менабде эмигрировала в Германию.
Фотографией Менабде увлеклась в 70-х годах прошлого века. В 2013 году в свет вышел сборник "Признания в любви по-русски", куда вошли до сотни фоторабот автора.
Манана Менабде занималась живописью и графикой, принимала участие в художественных выставках и аукционах. Писала музыку для кинофильмов, лирику, записывала диски с различными музыкантами в самых разных стилях – от бардовской песни до "грузинского джаза" и электронной музыки. По-своему интерпретировала грузинские, русские, зарубежные песни, романсы, произведения Александра Вертинского и Булата Окуджавы.
Музыкальное творчество Менабде впервые прозвучало в фильме грузинского режиссера Ланы Гогоберидзе "День длиннее ночи", получившем приз зрительских симпатий на Каннском кинофестивале в 1982 году. В фильме Манана исполнила собственные песни и сыграла одну из главных ролей.
В 1986 году музыкант получила главную роль в музыкально-героическом эпосе Наны Хатискаци и фильма Тенгиза Магалашвили "Песня об Арсене", где она сыграла мать Арсена (Ладо Бурдули). В 1991 году Нана Хатискаци вновь сняла певицу в полнометражном фильме "Мудрость лжи".
Менабде сотрудничала с грузинскими фолк-джазовыми группами "Шин" и "Адио". Она была режиссером музыкальной редакции Грузинского радио и телевидения.