Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи с кончиной певицы Мананы Менабде

Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи с кончиной певицы Мананы Менабде

Манана Менабде заняла особое место в грузинской культуре и общественной жизни, заявил президент страны 02.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент страны Михаил Кавелашвили выразили соболезнования в связи со смертью известной грузинской певицы, актрисы, режиссера, композитора и художницы Мананы Менабде. Манана Менабде скончалась в возрасте 76 лет после продолжительной болезни. По словам премьера, Манана Менабде относится к числу тех людей, которые стали легендами еще при жизни, благодаря своему уникальному исполнительскому стилю, сильному характеру и выдающимся личным качествам. Президент Михаил Кавелашвили заявил, что Манана Менабде заняла особое место в грузинской культуре и общественной жизни. Манана Менабде родилась в 1948 году в Тбилиси. Происходит из старинного грузинского рода, представительницы которого (четверо сестер Ишхнели) считаются создателями жанра городского романса в Грузии. Продолжая семейные традиции, с 16 лет Менабде начала петь в ансамбле "Рэро". Менабде – выпускница режиссерского факультета Театрального института им. Ш. Руставели, где занималась в студии М. Туманишвили. В Москве окончила ГИТИС с дипломом "режиссер эстрады". В начале 90-х годов Менабде эмигрировала в Германию. Фотографией Менабде увлеклась в 70-х годах прошлого века. В 2013 году в свет вышел сборник "Признания в любви по-русски", куда вошли до сотни фоторабот автора. Манана Менабде занималась живописью и графикой, принимала участие в художественных выставках и аукционах. Писала музыку для кинофильмов, лирику, записывала диски с различными музыкантами в самых разных стилях – от бардовской песни до "грузинского джаза" и электронной музыки. По-своему интерпретировала грузинские, русские, зарубежные песни, романсы, произведения Александра Вертинского и Булата Окуджавы. Музыкальное творчество Менабде впервые прозвучало в фильме грузинского режиссера Ланы Гогоберидзе "День длиннее ночи", получившем приз зрительских симпатий на Каннском кинофестивале в 1982 году. В фильме Манана исполнила собственные песни и сыграла одну из главных ролей. В 1986 году музыкант получила главную роль в музыкально-героическом эпосе Наны Хатискаци и фильма Тенгиза Магалашвили "Песня об Арсене", где она сыграла мать Арсена (Ладо Бурдули). В 1991 году Нана Хатискаци вновь сняла певицу в полнометражном фильме "Мудрость лжи". Менабде сотрудничала с грузинскими фолк-джазовыми группами "Шин" и "Адио". Она была режиссером музыкальной редакции Грузинского радио и телевидения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

